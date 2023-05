Rinata dalla 3a Categoria, la Virtus Villa è protagonista da tre anni in Prima

‘’La nostra famiglia è nata sei anni fa, ricostruendo una società che ad oggi ci ha regalato tante soddisfazioni. Dalla Terza categoria nella stagione 2017/18, alla Seconda 2018/19, poi tre stagioni in Prima categoria, classificandosi prima nel 2019/20, quarta nel 2021/22 e seconda nella stagione attuale, con 7 punti di vantaggio dalla terza classificata, in un campionato competitivo! Non ci fermiamo qui... ora dobbiamo fare il nostro meglio per affrontare i playoff e aver la possibilità di salire in categoria’’. Sulla sua pagina facebook la Virtus Villa traccia il bilancio di questi anni ricchi di soddisfazione ma anche tribolati per essere stata costretta a migrare per le sue partite casalinghe. Un neo purtroppo mai risolto!

Ora la Virtus guarda soprattutto ai risultati raggiunti. Una società che ha trovato un suo presidente-conduttore in Vincenzo Bruno, ex calciatore, dirigente spesso mai sopra le righe, anche se capace di tenere diritta la rotta in una società che è come rinata dopo i momenti di difficoltà con la discesa in 3a Categoria. Ripartendo con un lungo cammino sportivo che l’ha vista accomunata a Daniele Massoni, tecnico che, indiscutibilmente, ha saputo fare risultati e amalgamare lo spogliatoio.

Domenica la Virtus saprà chi affronterà per i play off; sarà la squadra che uscirà dalla sfida tra Cameri e Cannobiese.