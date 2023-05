Sorveglianza speciale per un 40enne residente in Ossola

Su proposta del questore del VCO, martedì scorso la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Torino ha emesso un decreto di Sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza per 3 anni a carico di un quarantenne di origine albanese residente da anni nell'Ossola.

Sin dal suo arrivo sul territorio della provincia del V.C.O. l'uomo si era posto all'attenzione delle forze dell'ordine a causa dei suoi comportamenti sfociati nella commissione di numerosi reati.

Nel corso degli anni ha continuato a frequentare gli ambienti degli spacciatori e dei consumatori di sostanze stupefacenti e con alcuni di essi ha commesso reati. Il suo comportamento è stato da sempre caratterizzato dall'uso della violenza espressa nei confronti di estranei e conoscenti, anche per futili motivi. In un'occasione di una lite con un giovane gli procurava delle lesioni personali, colpendolo con bottigliate di vetro in testa e calci sul viso. In un'altra più recente accoltellava due persone, ferendone una in maniera gravissima, davanti ad un locale pubblico, episodio a seguito del quale il questore aveva emesso a suo carico il Divieto di accesso ai pubblici locali cosiddetto D.AC.UR. per due anni.

Il questore ha inteso proporre il soggetto per la misura di prevenzione della Sorveglianza speciale al fine di contenere la sua propensione a commettere reati, ritenendolo persona pericolosa per la sicurezza pubblica.

Il Tribunale di Torino, accogliendo integralmente la proposta, ha riconosciuto la pericolosità del soggetto e pertanto ha stabilito che l'uomo per la durata di 3 anni non potrà allontanarsi dalla sua dimora senza dare avviso alla questura; sarà obbligato inoltre a rimanere nella propria abitazione dalle 21 di sera fino alle 07 del mattino, non potrà accedere agli esercizi pubblici tra le ore 18 e le 21 e dovrà, infine, prendere contatto e frequentare un centro per l'agire violento al fine di modificare il proprio stile di vita.