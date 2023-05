Risale al 2016 la prima canzone che ricorda gli spazzacamini

Non c’è solo ‘’Bimbo nero’’, il brano originale scritto dalla domese Monica Delfina Morellini, a ripercorrere la storia dei bambini spazzacamino della Valle Vigezzo . Il brano messo a punto da Morellini, direttrice del coro Gaudium di Domodossola, segue di pochi anni il pezzo ‘’Rusca’’ scritto e depositato in Siae nel 2016 dal musicista macugnaghese Mario Ermini Burghiner.

’’ Scritta in dialetto, racconta della miseria e della durezza dei piccoli "rusca" o "spaciafurnei" (così recita il ritornello), e si conclude con un pensiero, triste, in merito alla condizione tuttora esistente del lavoro minorile nel mondo’’ spiega Ermini.

‘’Una canzone-ballata sui Rusca c'era già’’ spiega dunque Ermini che aveva registrato il cd ‘’Mazaröcc’’, poi recensito dalla rivista Buscadero, e selezionato dal premio Tenco nel 2011, proprio perché con ballate in dialetto che raccontano del territorio del VCO e di Macugnaga in particolare.

Negli anni passati Ermini aveva inviato alcune mail all'assessore provinciale alla cultura, alla presidentessa del museo degli spazzacamini, al sindaco del comune di Santa Maria Maggiore per far conoscere questa sua iniziativa musicale.

‘’Ho proposto loro il nostro spettacolo "Pörc da mazà" che parla del nostro territorio con le mie ballate, parte in dialetto, parte in italiano, alcune con ritornello in Ticht: nulla, nessuna risposta – dice Ermini - . Nello specifico Rusca è stata presentata durante un concerto in teatro a Pieve Vergonte, dove ci siamo esibiti invitati dal sindaco Medali, in una serata di incontro tra i minatori del Sulcis ed i nostri, con il teatro gremito’’.

Come detto, lo spartito, è una ballata poi cantata in svariate serate (anche a Piedimulera, a Borgo Mezzavalle, Pieve Vergonte, Arona, Camaiore...).