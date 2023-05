Domenica Pasta Party in oratorio

Domenica 14 maggio la parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso organizza la festa per la conclusione dell'anno catechistico.

Alle 11 sarà celebrata la messa e a seguire alle 12.30 in oratorio si terrà il Pasta Party il costo è di 5 euro. Sarà possibile scegliere il condimento della pasta tra ragù, carbonara, pesto, pomodoro, o in bianco. Dalle 16 ci saranno giochi e animazione e il torneo di ping pong. Il ricavato sarà devoluto in favore dei ragazzi dell'oratorio che parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona quest'estate.