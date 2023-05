Comitato Comunità della Bassa Ossola: “Formalizzata proposta d'acquisto del terreno all’area ex poligono”

Il Comitato Comunità della Bassa Ossola comunica che in data 11 maggio ha formalizzato la proposta di acquisto del terreno sito in località Bovere ovvero “l’Area ex Poligono di Tiro Aperto di Cuzzago-Nibbio”.

Si esprime così il presidente dottor geologo Claudio Tobia: “Si compie oggi - nei minimi tempi tecnici necessari dopo il rilascio degli atti richiesti nei giorni scorsi da parte dell’Amministrazione - un passo importante a completamento di quanto avevamo già verbalmente proposto al Sindaco ed ai suoi assessori nell’occasione dell’incontro tenutosi il 02.03.2023 nella sala della Ex Latteria di Cuzzago”.

“Lo riteniamo un passo importante perché il Comitato, che si esprime sempre in nome e per conto delle Comunità rappresentate, dimostra ancora una volta la serietà delle proprie affermazioni e delle proprie azioni, volte a tutelare e a valorizzare le Comunità della Bassa Ossola attraverso iniziative concrete, che possano escludere fermamente quelle dubbiose, inutili e preoccupanti che l’Amministrazione sta invece incomprensibilmente perseguendo”.