Premosello, la minoranza: “Bene proposta Comitato per acquisto terreno dove dovrebbe sorgere impianto a biogas”

“Abbiamo appreso dagli organi di stampa la proposta del Comitato Comunità della Bassa Ossola finalizzata all’acquisto del terreno comunale sito in località Cuzzago su cui dovrebbe sorgere l’impianto di recupero frazioni di rifiuto organico e vegetale tramite biodigestione anaerobica finanziato con i fondi del PNRR e che è stata formalizzata al Comune di Premosello -Chiovenda.

Valutiamo con estremo interesse l'ipotesi formulata dal comitato cittadino che risulta assolutamente compatibile con il documento da noi inoltrato al Prefetto del VCO e al Sindaco Elio Fovanna.

Attendiamo che il Sindaco e la giunta passino ai fatti e accolgano la nostra richiesta contenuta nel documento.

Stiamo valutando di intraprendere ulteriori iniziative per ottenere risposte chiare alle legittime istanze nostre e dei nostri concittadini. Sino ad ora il Sindaco, la giunta e l’intera maggioranza si sono dimostrati, a nostro avviso e dal punto di vista politico, totalmente inadeguati ad affrontare questo tema delicato che, giustamente, preoccupa la popolazione.

Chiediamo, dunque, con forza al Sindaco ed alla giunta un significativo cambio di passo al fine di introdurre elementi di chiarezza e di risposta alle varie richieste.

Ricordiamo a tutti che i tempi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) risultano alquanto stringenti: la politica, degna di ritenersi tale, può e deve dimostrare, in maniera fattuale, di saper assolvere ai propri compiti!

La politica (dunque una amministrazione comunale) non può tenere una posizione di arroccamento e restare insensibile alle sollecitazioni giunte da più parti! La politica non può abdicare alle proprie responsabilità e noi, tenuto conto del nostro ruolo, abbiamo deciso di non farlo!”

Così in una nota inviata agli organi di informazione il capogruppo della minoranza consiliare di Premosello Andrea Monti.