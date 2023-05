Con la realtà virtuale i ragazzi disabili imparano a fare la spesa in autonomia e sicurezza. Il 19 maggio alle ore 20:30 presso la Sala Lagostina di Vco Formazione a Omegna sarà presentata la versione demo di “Facciamo la Spesa”, il primo di una serie di serious games sviluppati da We DoFabLab creati appositamente per il Centro Gazza Ladra.

“I Serious Games -spiegano da We DoFabLab- sono videogiochi progettati per fini educativi o terapeutici. In questo caso, si tratta di un ambiente che ricrea in realtà virtuale un supermercato la cui corsia principale può essere utilizzata come area di gioco direttamente all’interno di una delle stanze del Centro, permettendo così ai ragazzi con disabilità di proiettarsi in un contesto nuovo pur favorendo della protezione di un ambiente familiare. Le operazioni sono svolte indossando un visore per la realtà virtuale di ultima generazione capace di tracciare i movimenti nello spazio. Lo scopo principale del gioco, sviluppato passo dopo passo con le educatrici del Centro Gazza Ladra, è quello di abituare i ragazzi a muoversi ed interagire autonomamente in situazioni complesse senza doverli spingere ad affrontarle subito nel mondo reale, ma adeguando la complessità poco per volta alle necessità di ciascuno in un ambiente controllato”.



Durante l'evento l'Associazione Gazza Ladra racconterà l'esigenza educativa e terapeutica alla base del progetto. Successivamente We Do Fablab racconterà il processo di sviluppo tecnico e creativo del videogioco. Infine sarà possibile provare la demo in loco. L'evento è patrocinato dal Comune di Omegna e Vco Formazione.

(Foto sito web We DoFabLab www.wedofablab.it).