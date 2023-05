Encomio della città agli alpini domesi per i 100 anni di fondazione

Il Comune conferirà l'encomio della Città di Domodossola alla Sezione locale dell'Associazione Nazionale Alpini in occasione dei festeggiamenti del centenario di fondazione. L'encomio solenne verrà concesso per l’alto livello dell’apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nell’assistenza ai bisognosi e alle persone in difficoltà della città e non solo.

La decisone è stata deliberata dalla Giunta comunale. In occasione dei 100 anni delle Penne Nere domesi l’amministrazione comunale esprimerà così pubblicamente la propria gratitudine alla sezione per la meritoria attività svolta, nel secolo di vita, a favore della comunità.

La Sezione domese, oltre ad essersi distinta con attività meritevoli, è inoltre decorata con due medaglie d’oro al valor militare (Attilio Bagnolini, Silvestro Curotti) e con medaglie al valore civile per l’aiuto dato dopo i terremoti di Friuli e Abruzzo e le attività svolte in Valtellina ed Armenia.

Gli alpini domesi sono inoltre un supporto costante all’amministrazione comunale con numerose attività, tra cui la manutenzione di monumenti, le alluvioni verificatesi negli anni, l’emergenza Covid. La sezione Ana si distingue inoltre, sottolinea l'amministrazione nelle motivazioni dell'encomio, per donazioni varie ad Enti nazionali ed esteri, per la partecipazione al Banco Alimentare Nazionale, per la promozione della Città attraverso la partecipazione ai raduni nazionali (anche con Fanfara Alpina Ossolana e Coro Alpino ANA Domodossola) e le attività di supporto nelle discipline di Sci Alpino, Sci di Fondo e Corsa in montagna.