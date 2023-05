Se si decide di dare un tocco più personale alla propria casa si può adottare ad esempio l'utilizzo di carta da parati damascata. Questa tipologia di carta basa tutto su un tipo di decorazione molto particolare, perché va a riprodurre dei motivi floreali stilizzati. In realtà questo tipo di decoro nasce in Oriente e più precisamente in Cina, ma prende il nome dalla famosissima città di Damasco che è situata in Siria dove veniva prodotto oltre mille anni fa. Questo speciale tipo di carta da parati può essere adottata per dare stili molto diversi al proprio arredamento di casa. Di base tale decoro crea subito un tocco di raffinatezza e eleganza, ma può essere scelto per ricreare stili particolari perché si sposa perfettamente ad esempio sia con un arredamento vintage, ma anche con qualcosa di moderno o contemporaneo. Se ad esempio decidiamo di ricreare una zona soggiorno di gran carattere, potremmo decidere di adottare la possibilità di mettere in ogni parete una carta da parati di questa tipologia e scegliere come arredi dei mobili classici in legno, dando un tocco molto più contemporaneo ad esempio selezionando sedie in plexiglass. Questa unione di stili diversi crea un tocco molto personale, che colpisce subito. Ma se si vuole dare soltanto un tocco più elegante e un po’ più soft, si può decidere anche di inserirla in una sola parete e scegliere un arredamento un po’ più lineare.





Tipologie di carta da parati da poter scegliere





In passato questa tipologia di carta da parati veniva realizzata per lo più in materiali come ad esempio il raso, scelta da persone appartenenti all’élite poiché più costosa, o la carta perché era più a portata di tutti in quanto economica. Attualmente in realtà si possono valutare diverse tipologie di questa carta, selezionabili in base alle proprie necessità. Esiste ad esempio quella satinata, che ha una superficie in raso proprio come si usava in passato. Anche oggi come in passato infatti questo tipo di carta ha più una caratteristica lussuosa, ma presenta in realtà anche dei vantaggi molto interessanti poiché è più facile da pulire e ha un’ottima resistenza alla luce. Un'altra tipologia è quella in vinile, caratterizzata da due strati: uno inferiore in carta e l'altro in materiale sintetico. La particolare qualità di questa tipologia di carta è il fatto di poter essere messa in ambienti che sono un po’ più umidi, perché ha una maggiore resistenza all’umidità e quindi è perfetta ad esempio per cucine o bagni. Un altro pro di questa tipologia è che anch’essa è facile da pulire. Quelle più economiche invece sono realizzate in carta e sono anche quelle più pratiche e facili da togliere, perché basta utilizzare del vapore o acqua calda per toglierle. Esiste anche la tipologia di carta da parati in tessuto non tessuto e anch'essa è formata da due strati, una inferiore in pile e l'altra in carta o vinile. Soprattutto negli ultimi anni è diventata forse la scelta più popolare grazie alla sua praticità e anche durata.