Ci sono situazioni che una famiglia nel suo intero si trova a dover affrontare e soprattutto ci sono delle decisioni da prendere che non sono facili e una di queste potrebbe riguardare a cercare una casa di riposo accogliente che si prende cura dei nostri genitori o dei nostri nonni anziani e i motivi possono essere tanti





Ma prima di parlare dei motivi la cosa da sottolineare è che comunque difficilmente è un argomento che non ci tocca perché se anche non ci toccasse da vicino di sicuro abbiamo qualche persona vicina che può essere il nostro partner o la nostra partner o dei nostri amici o dei nostri parenti che si ritrovano in questa situazione, e si ritrovano a dover fare una scelta che non è per niente facile





Anche perché spesso le persone anziane fanno resistenza, perché hanno paura a lasciare una casa nella quale sono state per decenni e che magari hanno fatto tutto in quella casa e hanno paura di stravolgere le loro abitudini, e il problema è che in certi casi la situazione si fa così complessa che non si può non prendere in considerazione questa possibilità





Parliamo di casi che riguardano quelle persone che magari non sono più autosufficienti o lo sono parzialmente,e comunque hanno bisogno di aiuto praticamente su qualsiasi cosa che riguarda la parte dell'igiene e che riguarda anche la gestione di patologie croniche oltre che sono persone che a livello emotivo spesso si sentono molto sole perché lo sono e perché i parenti e gli amici abitano distanti, o comunque non vanno a trovarli





E quindi praticamente i figli e nipoti potrebbero valutare di andare a cercare una casa di riposo che sia accogliente e che sia affidabile così da delegare la cura e la compagnia dei loro genitori e nonni a queste strutture professionali, e poi loro chiaramente si recheranno e si impegneranno ad andare a trovarli per non lasciare da soli, e per fargli sentire sempre il calore familiare che quello fa sempre la differenza in positivo





Bisogna trovare una casa di riposo accogliente che ci convinca da tutti i punti di vista





Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte poi la sfida sarà trovare una casa di riposo accogliente e ci convinca dentro tutti i punti di vista e di sicuro se ne trovano,però bisogna vedere appunto che impressione ci fanno





Quello che si fa in genere in questi casi è prima di tutto fare un giro di telefonate per parlare con amici o con amiche, con parenti o con colleghi di lavoro, magari mentre stiamo a fare una pausa caffè e capire se loro hanno dei contatti da questo punto di vista di case di riposo dove magari hanno portato anche i loro genitori o i loro nonni





E a quel punto semplicemente dovremo andare a parlarci e interloquire con loro nel migliore dei modi per farci spiegare sia la questione economica e sia farci dire che attività fanno per le persone anziane come le supportano e li sostengono