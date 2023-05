Quando parliamo della distribuzione alimentare all'ingrosso pizzerie chiaramente parliamo di un argomento che interessa le tante pizzerie presenti sul territorio e chiaramente devono occuparsi di trovare dei fornitori che gli diano delle materie prime e dei prodotti alimentari specifici che serviranno poi per la preparazione delle varie pizze

Tra l'altro questi fornitori chiaramente non sono dedicati solo alle pizzerie ma possono offrire questo servizio anche ad altri locali pubblici o al ristoranti o aziende di catering

In ogni caso per quanto riguarda i prodotti sono tanti quelli che mettono a disposizione e parliamo per esempio di olio d'oliva come di sughi o di insaccati o di pomodori, o di mozzarella e stiamo facendo solo degli esempi perché l'elenco sarebbe molto lungo

Per quanto riguarda le pizzerie è chiaro che c'è un elenco di prodotti che è uguale praticamente per qualsiasi tipo di pizzeria perché ci sono dei prodotti o meglio degli ingredienti come la mozzarella o come il sugo o come pomodoro o come l'olio d'oliva che sono fondamentali e poi ce ne stanno altri dipendendo dalle pizze che propone quella pizzeria specifica, e non tutti i menù sono uguali naturalmente

Nel senso che ci sono per esempio delle pizzerie che propongono un elenco lunghissimo di pizze e quindi è chiaro che in questo caso serviranno molti più prodotti, a differenza di chi invece ne propone quattro o cinque e cioè quelle più classiche come può essere la marinara come può essere la margherita, come può essere la quattro stagioni

E in base a questa consapevolezza poi un proprietario di una pizzeria dovrà scegliere un fornitore alimentare che abbia tutti i prodotti che gli servono per poter garantire un menù di grande qualità

La scelta di un fornitore che si occupa di distribuzione alimentare all'ingrosso per pizzerie necessita tempo

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte in ogni caso la scelta di un fornitore che si occupa di distribuzione alimentare all'ingrosso per una pizzeria richiede tempo e quindi per fare una scelta oculata bisogna prestare attenzione alla qualità degli ingredienti che propongono e quindi è fondamentale scegliere un fornitore che abbia delle materie prime fresche di alta qualità così da garantire delle pizze più costose

Così come di quel fornitore alimentare dobbiamo guardare anche l'assortimento dei prodotti e cioè la scelta di prodotti alimentari specifici per preparare delle pizze che siano realmente di qualità

Un'altra cosa molto importante sarà il servizio di consegna che deve essere puntuale e affidabile in modo da poter rispettare i tempi che si sono concordati così come dovrà essere efficace il servizio di assistenza al cliente che deve rispondere alle esigenze e alle domande che si hanno

Non in ultimo è chiaro che il proprietario di una pizzeria dovrà anche valutare il prezzo che gli viene proposto e deve essere un prezzo competitivo e proporzionata alla quota dei prodotti e per questo magari andrà a guardarsi anche le varie recensioni su internet per capire la reputazione e i feedback gli altri clienti