La prima riflessione da fare quando parliamo dei serramenti per appartamenti e che comunque i serramenti sono elementi molto importanti per gli stessi che svolgono la funzione di separare lo spazio esterno da quello interno garantendo poi alla protezione e sia dagli agenti atmosferici e anche dalla rumorosità ,e poi approfondiremo meglio questo argomento così interessante





Di sicuro quando parliamo di serramenti per appartamenti di qualità parliamo di serramenti che hanno una funzione fondamentale per quanto riguarda la termoregolazione perché impediscono la dispersione del calore durante l'inverno e quindi controllano la temperatura interna anche nel periodo estivo, e questo dei vantaggi da tanti punti di vista come vedremo meglio quando parleremo della parte del riscaldamento energetico ed economico





Intendiamo dire che una persona per esempio potrebbe avere un ottimo condizionatore per proteggersi dal caldo in estate è un'ottima caldaia per proteggersi dal freddo in inverno,ma se ha dei serramenti di scarsa qualità e ci sono degli spifferi sarà costretto ad accendere il condizionatore tutto il giorno e anche la caldaia a quello significa spendere tanti soldi per le bollette cosa che non avviene se abbiamo dei serramenti per appartamenti di grande qualità





Avere comunque serramenti di qualità significa anche avere serramenti che ci garantiscono un ottimo livello di sicurezza per quanto riguarda una protezione dagli intrusi e quindi per quanto riguarda una protezione da furti





Oltre al fatto che per esempio una buona coibentazione termica per quanto riguarda questi serramenti per appartamenti ci garantisce minore inquinamento esterno, perché abbassa il livello del rumore e quindi migliora l'isolamento acustico e limitano le infiltrazioni di foglie, polline smog e polvere e questo non è poco se ci pensiamo bene





Oltre al fatto che comunque se ci affidiamo ad un design funzionale e quindi possiamo scegliere tra varie tipologie e modelli tra forme e dimensioni e possiamo scegliere alcuni che si adattano alla parte estetica e funzionale di casa nostra





Non è facile scegliere tra i tanti serramenti per appartamenti presenti nel mercato





Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte non è per niente facile scegliere tra i tanti serramenti per appartamenti presenti sul mercato e se li vogliamo suddividere tra varie grandi famiglie e parleremo di sicuro dei serramenti scorrevoli che si distinguono tra quelle a bilico o a soffietto ed è una tipologia ottima quando gli spazi sono ridotti e abbiamo necessità di un ingombro minimo





Così come esistono poi serramenti a battente che poi alla fine sono quelli più comuni e più diffusi perché sono quelli meno costosi, e perché Sono caratterizzate da una partitura tramite un'anta sia verso l'esterno verso l'interno





Non possiamo non nominare anche i serramenti basculanti che ci permettono di avere un'apertura verso l'esterno oppure di quelli a ribalta che hanno una cerniera centrale e oltre a garantire un ottimo livello di sicurezza favoriscono anche una buona ventilazione e quindi vengono presi molto in considerazione





Diciamo che le possibilità sono tante e per questo dobbiamo farci aiutare da una consulenza pre acquisto e dobbiamo stanziare un budget