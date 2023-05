Dall'audiovisivo all’artigianato: fino a 75.000 euro di sostegni per chi investe su prodotti green

Fino a 75 mila euro di aiuti a fondo perduto per progetti di sostegno alla sensibilizzazione e divulgazione ambientale. Sono previsti in uscita, dalle ore 12 dell'11 maggio 2023 alle ore 18 del 12 luglio 2023 sulla piattaforma di Invitalia S.p.a. con fondi del Pnrr Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. A cui possono accedere enti del terzo settore ma anche organizzazioni profit e no profit.

Si offre, dunque, una nuova sponda ad aziende ed enti culturali impegnati nel percorso di transizione ecologica seguendo le direttrici del Pnrr Next Generation Eu. In questo caso per aiutare i settori culturali e creativi a realizzare attività, progetti o prodotti di educazione ambientale in ambito culturale per promuovere l'innovazione e la progettazione ecocompatibile.

Gli ambiti di attività sono: musica; audiovisivo e radio (inclusi film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia); moda; architettura e design; arti visive (inclusa fotografia); spettacolo dal vivo e festival; patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi archivi, biblioteche e musei); artigianato artistico; editoria, libri e letteratura; area interdisciplinare (relativo ai soggetti che operano in più di un ambito di intervento tra quelli elencati).

Finalità degli interventi:

- realizzazione di attività, progetti o prodotti improntati sull’eco-design e sulla sostenibilità, anche finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico verso tematiche ambientali;

- ideazione di strumenti e soluzioni per la realizzazione di eventi, attività e servizi culturali a basso impatto ambientale;

- realizzazione di azioni di pianificazione strategica, organizzativa ed operativa per la redazione e attuazione di piani di sviluppo di governance e di misurazione degli impatti ambientali, ivi compresi programmi di efficienza energetica;

- realizzazione di prodotti culturali con una forte componente educativa e didattica finalizzati alla sensibilizzazione del rispetto dell’ambiente;

- realizzazione di attività di sviluppo e prototipazione sperimentale, finalizzate all’ecodesign dei prodotti e al recupero, riuso, riciclo di prodotti.