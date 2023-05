Verigo ha inaugurato la stagione delle feste campestri ossolane

In tanti, come di consueto, per gli attesi tre giorni di festa campestre a Verigo, che si concludono questa sera. Ieri, nella giornata clou della manifestazione, il tempo nuvoloso e le temperature basse del mattino non hanno scoraggiato i molti che, a piedi o in auto, hanno raggiunto la frazione di Trontano.

Il programma di domenica ha visto alle 9.30 messa solenne all'oratorio di San Gregorio la visita agli antichi mulini sul rio Graglia con la presenza del gruppo folk, la dimostrazione della lavorazione della lana e la distribuzione del caffè preparato nel pentolino. Dalle 12 si è svolto l'affollato pranzo tipico con polenta, spezzatino, grigliata e prodotti locali e intrattenimento musicale. La giornata si è chiusa con la veglia danzante. La manifestazione si conclude questa sera alle 21 con l'orchestra 5%.

Trontano è il paese che ospita la prima e l'ultima delle feste campestri dell'anno in Ossola, quella primaverile di San Gregorio a maggio a Verigo e la Sagra del fungo a settembre.