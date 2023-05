“Ristrutturare i due ospedali del Vco scelta sbagliata della Regione”

“Come può il Consiglio regionale decidere sulla rete ospedaliera del VCO senza aprire un confronto costruttivo con il territorio, gli amministratori locali e i portatori di interessi? Il Presidente Cirio e l’assessore Icardi stanno abbandonando completamente un territorio e vanificando il lavoro di anni. Si affidano al giudizio del Presidente del Gruppo della Lega, nonché Consigliere regionale espresso proprio dal VCO, che impone alla Commissione di non audire nessun rappresentante del territorio come se il Verbano, il Cusio e l’Ossola fossero il suo giardino di casa”. È quanto dichiarano il presidente del gruppo Pd in consiglio regionale Raffaele Gallo e il segretario regionale dem Domenico Rossi a margine della Commissione Sanità che ha preso in esame la proposta di deliberazione, presentata dalla Giunta regionale, che prevede la “Riqualificazione della rete ospedaliera dell’Asl Vco” attraverso la ristrutturazione degli attuali Presidi Ospedalieri di primo livello di Verbania e Domodossola.

“Non si è mai visto nulla di simile. Con questa proposta di deliberazione la Giunta regionale decide di non decidere scontentando tutti e presenta un testo senza capo né coda che delega al Consiglio la scelta. Perché? Forse perché è noto a tutti che sia l’Assemblea dei Sindaci del VCO sia l’Ordine dei Medici hanno manifestato la propria contrarietà a questa scelta” rilanciano i rappresentanti Dem.

“La proposta della Giunta, prevedendo il recupero totale dei due ospedali di Domodossola e Verbania, cancella con un colpo di spugna la realizzazione dell’ospedale unico di Ornavasso, già autorizzato da Inail 4 anni fa. Una scelta che comporterebbe una spesa maggiore in barba di fatto a tutti gli atti regolatori che prevedono un solo Ospedale di primo livello su questo territorio (DM 70 prevede un bacino di utenza di 195.000 persone – e la famosa DGR 1-600). Il tutto usando come finanziamento l’articolo 20 per 200 milioni che di fatto vengono sottratti ad altri territori del Piemonte” concludono i consiglieri democratici.