Due nuovi record italiani per Gsh Sempione 82

È stato un weekend con doppio appuntamento quello appena trascorso per il Gsh Sempione 82 impegnato con due eventi importanti in Veneto.

Il primo è stato il World Para Athletics Italian Open di Jesolo evento internazionale a cui hanno partecipato 560 atleti provenienti da tutto il mondo, tra cui nomi importanti dell’atletica paralimpica mondiale. GSH Sempione 82 si è presentato con tre atleti appartenenti al club azzurro Fispes ovvero Riccardo Bagaini della categoria T47 che corre la distanza dei 400m in 50”99 confermando la sua buona condizione fisica, Davide Bartolo Morana che dopo aver corso 100m sotto la pioggia battente, si riscatta nell’ultima giornata di gare segnando il nuovo record italiano dei 200m T62 con un tempo di 24”20, e Nicholas Zani T33 che dopo un esordio amaro sui 100m, riesce a riprendersi prima sulla distanza degli 800m ma soprattutto su quella dei 200m dove ristabilisce il primato italiano fermando il cronometro a 40”84.

Il terzetto insieme al resto della squadra sarà impegnato tra due settimane a Padova per i Campionati Italiani Assoluti Fispes, gara che sarà l’ultimo ostacolo da superare in attesa della convocazione per i Mondiali di Atletica Paralimpica di Parigi in programma a luglio.

Sul fronte della disabilità intellettivo relazionale invece GSH Sempione 82 ha partecipato ai Campionati Italiani Agonisti Fisdir di Montebelluna scendendo in campo con quattro atleti. Mohamed Atarchi che ha fatto una gara di conferma prestativa sia nel lancio del giavellotto con 16,08m che nei 100m con 15”93. Tommaso Forte, per la prima volta da agonista, convince in gara grazie al notevole miglioramento di risultati in una sola settima dalla gara di Gravellona Toce, sia nei 400m ma soprattutto sulla distanza dei 200m in cui abbassa il suo personale di quasi 3 secondi chiudendo in 36”47. Stefano Morandi si mantiene sulle sue misure sia nella gara di getto del peso che in quella del lancio del giavellotto. In quest’ultima disciplina con la misura di 19,79 riesce a tornare a casa con la medaglia di bronzo al collo. A chiudere questo quartetto c’è Fallou Seck che gareggia nei 100m e proprio come il suo compagno di squadra vince anche lui la medaglia di bronzo con un tempo di 12”02. Per lui è già arrivata la convocazione ai prossimi Virtus Global Games che si terranno a Vichy dal 4 al 10 giugno prossimi.

È un mese di maggio impegnativo per la compagine ossolana, ma che sta regalando molte soddisfazioni. GSH Sempione 82 A.S.D. è sostenuto da Tigros - Fondazione Luigi Orrigoni, Vinavil, Samlor Engineering e Andrea Laurini Private Banker.