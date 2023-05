Comitato Salute Vco: “Roba da non credere! Un presidente di Regione con la paura di prendere una decisione sull'ospedale”

Riceviamo e pubblichiamo.

«Pensavamo di averle viste tutte, ma mai avremmo immaginato di vedere un Presidente di Regione con la paura di prendere una decisione, ma il nostro Presidente in questi anni ci ha dimostrato che si può. Questo ha riguardato l’ospedale unico del VCO che, nel 2015, con l’accordo dei Sindaci ne era stata avviata la progettazione ed era pronto e finanziato con 210 mln di euro per essere costruito nel 2019, proprio con l’avvento di questa Giunta.

Inspiegabilmente il Presidente dopo la sua elezione ha rifiutato di proseguire nel progetto, nonostante i Sindaci avessero confermato a maggioranza la decisione su Ornavasso. Egli si è “appiattito” sulla visione del nostro rappresentante in Consiglio regionale che, per un suo capriccio personale, aveva dichiarato guerra a quel progetto, perché lui voleva a tutti i costi che la nuova struttura fosse realizzata in Ossola, come aveva promesso in campagna elettorale e in questo spalleggiato dal Sindaco di Domodossola, a quel tempo suo alleato.

Per questo la sera del 26 ottobre del 2019 si inventò un nuovo ospedale da costruire in Ossola per il quale non esistevano né un progetto né i fondi per il suo finanziamento, né era mai è stata approvata una delibera. Sgonfiatasi anche questa “palla”, pur di non decidere si è inventato uno studio redatto da IRES Piemonte. In quelle pagine sta scritto che, fra tutte le opzioni esaminate, la migliore soluzione per il VCO era una sola struttura ospedaliera, ma nemmeno questo è bastato. I Sindaci del VCO con una votazione apposita chiedevano di nuovo la costruzione di un nuovo ospedale baricentrico.

Qui il nostro Presidente ha superato sé stesso perché, provocatoriamente ha chiesto ai Sindaci “dove” collocare la struttura ben sapendo che non si sarebbe cavato un ragno dal buco. Allora, ecco un’altra pensata senza senso e perdipiù anche dannosa. Ristrutturare i due ospedali con 200 mln, secondo una delle ipotesi che la stessa IRES bocciava. L’Assemblea dei Sindaci del 4 luglio del 2022, votava contro una tale proposta, ma il Presidente imperterrito, ha continuato a proporre questa ipotesi di lavoro, pur sapendo che era stata rifiutata. Nonostante questo, il 9 maggio 2023, viene approvata una delibera che è un capolavoro per la fuga dalla responsabilità di decidere. “il Consiglio Regionale potrà esprimersi tra la completa ristrutturazione dei due presidi o l’ospedale unico”. In sostanza, pur cosciente delle pesanti conseguenze, lui rifiuta di prendere una decisione che è solo sua, delegando il Consiglio regionale a decidere impropriamente su una questione meramente locale e quindi senza alcun rispetto per i Sindaci del VCO. Di qui l’esultanza del nostro “Rappresentante” che si lancia in una dissennata dissertazione auto celebrativa, forte della sua innata competenza in materia sanitaria, naturalmente seguito a ruota dal Presidente nel mistificare la realtà. Una scena penosa.

Non è vero che nessuno prima d’ora ha mai messo a disposizione 200 milioni per gli ospedali, come dichiara il nostro Rappresentante. Nel 2019 ce n’erano 210 pronti per costruirne uno unico a Ornavasso.

Non è vero che 36 Sindaci sono favorevoli a questa ristrutturazione, come sostiene anche il Presidente, è solo una invenzione. Un insulto bello e buono ai Sindaci, bravo! Lo sanno tutti che l’unica votazione che fa testo è quella del 4 luglio 2022 dove, 51 Sindaci, ovvero la maggioranza assoluta, ha espresso un voto contrario a questa proposta.

Non è vero che il territorio sia favorevole a questa decisione. È una mistificazione della realtà. Da anni, tutto il mondo sanitario e sociale locale, Ordine dei medici e personale ospedaliero compreso, Sindacati, Associazioni e cittadini, da tempo immemorabile chiedono una sanità territoriale efficiente che realizzata in coerenza con l’assistenza ospedaliera come prevista dal PNRR e che oggi esiste solo nelle dichiarazioni del nostro “Rappresentante”.

Il nostro Rappresentante in Consiglio regionale nei comportamenti, si è rivelato come il nostro “Marchese del Grillo”, ma lei Signor Presidente non si vergogna, almeno un pochino di questa squalificante compagnia?

Suvvia Presidente, un po’ di dignità non guasterebbe, se vuole proseguire la sua carriera politica!».

Così il Comitato Salute Vco in un comunicato stampa inviato agli organi d'informazione.