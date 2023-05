(Adnkronos) - Maltempo sull'Italia, allerta rossa in Sicilia. A Palermo scuole chiuse oggi dopo l'avviso diramato dalla Protezione civile. Ieri sera il sindaco Roberto Lagalla ha emanato l’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura in città di tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. "L’avvertenza principale ai palermitani e a tutti i cittadini del territorio della provincia – afferma il primo cittadino - è quella di limitare il più possibile gli spostamenti e di uscire da casa per ragioni di lavoro o di effettiva necessità e di scegliere, in quel caso, percorsi lontani dai sottopassi e dai corsi d’acqua. Ringrazio fin da ora la Protezione civile comunale e le squadre delle aziende partecipate che già da oggi stanno lavorando per prevenire il più possibile i disagi a causa di eventuali condizioni meteorologiche avverse e che anche domani saranno pronte a intervenire per garantire la sicurezza".

Treni cancellati o riprogrammati sulle linee Agrigento-Palermo, Trapani-Palermo e Caltanissetta-Agrigento a causa del maltempo sulla Sicilia. Al momento, Trenitalia ha cancellato, e sostituito con bus, cinque corse: il treno Castelvetrano-Cinisi Terrasini delle 5; quello da Agrigento a Caltanissetta delle 5.05; il Castelvetrano- Trapani delle 5.20 e il Trapani-Castelvetrano delle 5.49; il treno da Terrasini-Cinisi a Trapani delle 6.53. Trenitalia ha inoltre precisato che, nel corso della giornata, altri treni regionali potrebbero subire ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso.

Anche oggi, come ieri, a Lecce resteranno chiusi alcuni parchi e aree verdi a causa dell'allerta gialla per maltempo, in particolare per il vento forte. Lo ha reso noto il Comune. La decisione è stata presa dal dirigente competente. Si tratta della Villa Comunale, del Parco del Galateo, di Campo Montefusco (Coni). E' una misura diretta a "prevenire il rischio di caduta alberi o rami, a tutela della pubblica incolumità" che durerà fino a cessata allerta. Secondo le previsioni meteo le forti raffiche di vento dovrebbero intensificarsi in serata e durare praticamente per tutta la giornata di domani.

Bollettino Protezione civile

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico