Premosello, già sanato il 24 per cento del debito pubblico

Il consiglio comunale di Premosello Chiovenda ha approvato nella seduta di lunedì sera il rendiconto della gestione finanziaria dell’anno 2022. Il documento è stato votato dalla maggioranza, era assente l’opposizione.

Ricordiamo che sulle casse del Comune pesa il debito pubblico di 1.316.361 euro che l’amministrazione Fovanna si è trovata a dover affrontare, debito sul quale ha posto severe condizioni anche la Corte dei Conti.

Il sindaco Elio Fovanna ha reso noto come l’amministrazione abbia iniziato a sanare quel debito che oggi è già sceso a 1.001.000, dopo che l’intervento che ha garantito maggiori entrate pari a 315 mila euro, frutto dell’aumento sulle tariffe di alcuni servizi comunali e delle imposte. ‘’Un sacrificio per il quale ringrazio i cittadini che hanno risposto positivamente’’ ha detto il sindaco.

Oltre a queste entrate vanno aggiunte quelle dell’aumento applicato alla tariffe della casa di riposo per i soggetti privati.

Va detto che l’amministrazione ha dato il via al recupero delle imposte non pagate per gli anni che vanno dal 2016 al 2019. Garantendosi un recupero di quasi il 90 per cento delle somme, un'operazione riuscita, che ha visto l’amministrazione concedere agli utenti la possibilità di rateizzare il dovuto in precedenza non pagato.

Al consiglio di lunedì sera erano presenti anche diversi esponenti del Comitato che si oppone all’impianto di biogas di Cuzzago, che proprio pochi giorni fa hanno ufficializzato al Comune la proposta di acquistare il terreno sul quale sorgerà l’impianto a biogas che dovrà essere realizzato dal Conser Vco. Proprio sulla vendita di quel terreno l’amministrazione comunale intende garantirsi un’entrata utile a far scendere ulteriormente il debito comunale.