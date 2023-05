Bls, sabato interruzione trasporto vetture tra Briga e Iselle per il Giro d'Italia

Interruzione del traffico ferroviario delle navette per il trasporto veicoli tra Briga e Iselle in occasione del Giro d'Italia, che partirà da Sierre alle 10:35 per dirigersi verso Domodossola ed arrivare poi in Lombardia.

Nello specifico Bls segnala che il 20 maggio l'ultimo collegamento prima dell'interruzione sarà alle 9:58 con partenza da Briga e alle 10:34 con partenza da Iselle. Il primo collegamento dopo l'interruzione sarà da Briga con partenza alle ore 15:58 e alle 16:34 da Iselle. Bls ricorda inoltre che la strada del passo del Sempione rimarrà chiusa dalle ore 10.50 alle ore 15.30. La società ferroviaria elvetica invita i passeggeri a pianificare il viaggio di arrivo o di ritorno in modo da evitare il più possibile gli ingorghi. L'orario online è stato aggiornato.