Premosello, festa degli enti e mostra di opere realizzate con i Lego

Tre giorni di festa a Premosello il 19, 20 e 21 maggio. A organizzarli gli enti e le associazioni del paese all'area attrezzata di via Fovanna.

Per l'occasione si svolgerà anche la prima edizione del Premosello Brick Party. Domenica 21 maggio nei locali della palestra comunale, dalle 10.30 alle 18, saranno in mostra alcune opere realizzate con i popolari mattoncini. Presenti inoltre un'area gioco, un mercatino per gli appassionati ed un concorso per ragazzi “costruttori del domani”. L'esposizione, organizzata da Piemonte Bricks Lug, vedrà anche l'esposizione del gruppo Vco Bricks .

La Festa degli Enti inizierà venerdì 19 alle 18, con l’apertura del sevizio ristoro con bar, cucina e griglia, per proseguire alle 21.30 con il concerto dei Malamente. Sabato 20 esibizione del gruppo 4 dance. Domenica alle 11 Spritz party e a seguire l’apertura dei vari punti di ristoro con cucina e griglia. La sera si balla con Dj Ciccio dalle 21:30. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.