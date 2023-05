Studente domese medaglia di bronzo alle Olimpiadi nazionali di matematica

Nelle giornate del 5, 6 e 7 maggio si è svolta, come ogni anno a Cesenatico, la finale nazionale delle Olimpiadi di Matematica: circa 300 studenti provenienti da tutta Italia si sono affrontati nella soluzione di sei difficili problemi dimostrativi. Si è trattato di una kermesse di tre giorni che ha visto anche le finali nazionali a squadre: oltre all’adrenalina della competizione, l’occasione di incontro e confronto di questa gara è imperdibile.

Gli studenti e le studentesse migliori sono stati premiati con medaglie d’oro, argento, e bronzo, in base a diverse fasce della classifica, e sono entrati nell’albo nazionale delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La premiazione della gara individuale, come da tradizione, si è svolta domenica mattina alla colonia Agip di Cesenatico. La cerimonia ha avuto inizio con la trasmissione di un videomessaggio di saluto, di incoraggiamento e di congratulazioni a tutti i partecipanti inviato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Sono stati premiati 158 dei 301 concorrenti: 23 con la medaglia d’oro, 54 con la medaglia d’argento e 81 con la medaglia di bronzo, 30 hanno ricevuto una menzione d’onore per aver risolto in maniera completamente corretta almeno uno dei 6 problemi proposti, pur non avendo raggiunto i 13 punti, soglia per ottenere la medaglia di bronzo. Tra questi partecipanti si è egregiamente meritato la medaglia di bronzo lo studente della classe 5 sezione A del Liceo Scientifico “Giorgio Spezia” di Domodossola, Simone Roldo.

Lo studente, dalle indubbie capacità logiche, mosso da un profondo interesse per la disciplina ha seguito i vari step della gara Olimpionica, a partire dalla fase di Istituto (Giochi di Archimede) con serietà, dedizione e riconoscibile passione, supportato nel percorso dai Docenti e dalle Docenti di Matematica del Liceo coinvolti nell’iniziativa e che ne rendono possibile la realizzazione.

Simone Roldo, prossimo a sostenere l’Esame di Stato, ha affrontato con estrema convinzione anche la finale nazionale di Cesenatico facendosi strada tra i concorrenti e portando finalmente nella provincia del Verbano Cusio Ossola, dopo ben otto anni di assenza dal podio, una medaglia.