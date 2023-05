Durabilità e resistenza delle casette di legno: tutto ciò che devi sapere

Una casetta di legno non è solamente un’opzione secondaria per avere a disposizione una rimessa per gli attrezzi o un box per l’automobile. Grazie ai notevoli progressi ottenuti dalle aziende produttrici di strutture in legno, sempre più spesso queste costruzioni vengono scelte come abitazioni principali.

Non parliamo solamente del fascino di vivere in una costruzione bella e accogliente, ma dei numerosi vantaggi offerti dal legno.

I vantaggi di una costruzione in legno

Il legno è un materiale naturale dalle mille proprietà. Innanzitutto è un ottimo isolante termico, molto migliore di quanto non siano i materiali di costruzioni tradizionali. La nostra abitazione sarà così più fresca in estate e più calda in inverno.

Il legno è flessibile e resistente dal punto di vista strutturale. Sono stati effettuati diversi esperimenti che dimostrano quanto queste strutture non abbiano nulla da invidiare rispetto a quelle in muratura, risultando anzi ancora più resistenti alle sollecitazioni provocate, ad esempio, da un terremoto.

Possiamo menzionare anche la velocità di realizzazione. Le casette in legno vengono infatti prodotte da strutture pre-fabbricate che vengono poi assemblate in loco.

Alcuni sono comunque scettici in merito alla effettiva resistenza e durevolezza nel tempo di queste strutture. In questo articolo affronteremo i punti chiave che contribuiscono alla resistenza di queste bellissime costruzioni, offrendo nel contempo preziosi consigli per tutti coloro che vogliono investire in una casetta che duri nel tempo.

Scelta della ditta giusta

Per un progetto destinato a rimanere nel tempo è fondamentale contattare una ditta in grado di fornire le giuste garanzie. Come scegliere una ditta affidabile? Sicuramente, una buona dose di esperienza nella bio-edilizia non guasta. Assicuriamoci che ci vengano offerte tutte le garanzie e le certificazioni richieste dalle norme in vigore. Prezzi molto bassi possono essere allettanti, ma dovremmo accertarci che si tratti di occasioni vantaggiose e che l’eccessiva convenienza non sia dettata dalla scelta di materiali scadenti.

La scelta della ditta di costruzione è probabilmente il punto più importante quando si parla di durabilità e resistenza di una struttura. Questo perché una casa realizzata a regola d’arte da professionisti affidabili e coscienziosi sarà già strutturalmente adatta a prevenire l’insorgenza dei problemi che possono intaccare qualsiasi struttura realizzata con questo materiale.

Scelta del legno

La tipologia di legno impiegato nella realizzazione di una bio-casetta in legno è di primaria importanza in chiave di resistenza. Tra i legni più resistenti all’umidità e alle sollecitazioni meccaniche possiamo menzionare quello di cedro, il larice e il castagno.

L’abete, e in particolare l’abete rosso, rimane comunque il legno maggiormente impiegato. Il motivo è che garantisce delle ottime prestazioni in termini di resistenza meccanica e non ha un costo troppo elevato.

Protezione dall’umidità e isolamento adeguato

Come possiamo immaginare, tra i nemici giurati di queste costruzioni c’è l’umidità. Un isolamento termico adeguato, associato a una coibentazione specifica, devono essere tali da impedire la formazione di condensa all’interno della struttura. È anche importante che la casa non poggi direttamente sul terreno, e questo per evitare l’umidità di risalita. Per evitare l’umidità di risalita viene realizzato un cordolo di cemento sulla platea, di solito alto una decina di centimetri. Questo impedisce il contatto diretto delle pareti con il terreno.

Manutenzione regolare

Gli attacchi al legno possono provenire da diverse direzioni: parassiti, esposizione al sole, muffa, umidità. Dare delle direttive univoche per la giusta modalità di manutenzione non è possibile perché le condizioni climatiche variano in base al luogo. Per questo motivo diventa fondamentale consultarsi con la ditta che ha realizzato la struttura e chiedere quali prodotti utilizzare per la giusta manutenzione e per evitare l’insorgere di qualsiasi tipologia di problematica. Nel caso in cui dovessimo riscontrare segni di danneggiamento o di usura, sarà opportuno effettuare al più presto le riparazioni per evitare che il problema si estenda sempre più, rendendo i lavori di correzione ancora più onerosi e impegnativi.

Protezione dagli agenti atmosferici

Gli agenti atmosferici rappresentano una delle principali sfide per la durabilità del legno. Per proteggere la nostra casa dalle intemperie, di solito vengono prese precauzioni come tetti a spiovente e grondaie. Queste, per svolgere in maniera efficiente il loro lavoro, devono essere sempre mantenute funzionali e in buono stato.

Controllo degli insetti e della muffa

Come abbiamo accennato, muffa, umidità e insetti sono i fattori che maggiormente possono intaccare e mettere in pericolo la durabilità della casetta in legno. Un controllo periodico ci consentirà di verificare la presenza di questi fattori con sufficiente anticipo, offrendoci la possibilità di risolvere il problema quando è ancora nelle fasi iniziali.

Quelli che abbiamo esaminato sono i punti cardine che stanno alla base di una casetta in grado di resistere alle prove del tempo. Affidandoci ai giusti professionisti non dovremmo riscontrare alcun tipo di problema, godendo appieno del fascino intramontabile di una casa in legno.