A Domodossola eventi e iniziative per celebrare Gian Giacomo Galletti VIDEO

Dal 21 maggio all'11 giugno sono in programma una serie di iniziative, organizzate dalla Pro Loco domese in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Soms, per ricordare il benefattore Gian Giacomo Galletti in occasione dei 150 anni dalla morte avvenuta a Parigi. Le celebrazioni iniziano a Domodossola e terminano a Bognanco, paese natale di Galletti. Per l'occasione la pasticceria Tisti lancerà una nuova sua produzione: le Gallette dolci e salate.

"Il nome Gian Giacomo Galletti invade la città, ma la sua storia e la grandezza del suo pensiero sono poco note – ha spiegato la presidente della Pro Loco Vanda Cecchetti – Abbiamo la speranza di far conoscere ai domesi la statura di quest'uomo nato a Bognanco, vissuto a Parigi, deputato del Regno d'Italia ma sempre con la sua terra nel cuore".

Gli eventi sono stati presentati mercoledì nell'ex cappella Mellerio dalla Cecchetti, dall'assessore alla Cultura di Domodossola Daniele Folino e dall'esponente della società operaia Virgilio Varnelli. In sala anche il neo eletto sindaco di Bognanco Mauro Valentini.

Le celebrazioni iniziano il 21 maggio con l'apertura gratuita del museo Galletti. Martedì 23 maggio alle 17.45 si terrà alla cappella Mellerio “Che dono è il teatro. Io sul palcoscenico sto bene” incontro con Igor Chierici, attore regista musicista, a cura dell'Associazione Petra Domus in Fabula e Pro Loco. Venerdì 26 maggio alle 21 nella sede della Soms “Il testamento di Gian Giacomo Galletti” relatore Umberto De Petri. Martedì 30 maggio alle 11 sarà inaugurato all'istituto Marconi Galletti Einaudi di via Ceretti lo spazio espositivo storico didattico dedicato alla Regia scuola Gian Giacomo Galletti.

Mercoledì 31 maggio alle 11 apertura del famedio con all'interno il monumento funebre di Gian Giacomo Galletti. Il famedio che resterà aperto fino al 4 giugno. Sempre il 31 maggio alle 21 nella sede della Soms la conferenza “Iconografia di Gian Giacomo Galletti” relatore il curatore dei musei civici Gian Giacomo Galletti Federico Troletti.

Giovedì 1 giugno alle 21 alla cappella Mellerio si terrà la conferenza “Gian Giacomo Galletti: l'uomo, il benefattore” con relatore Gian Vittorio Moro. Voce recitante Matteo Minetti a cura della Proloco.

Sabato 3 giugno alle 10 “Al merca da Dom”, preludio alla serata del 9 giugno. Il 9 giugno alle 18 a Palazzo San Francesco ci sarà una conferenza su “Il sipario del teatro Galletti” relatrice Paola Caretti a cura della Soms in collaborazione con la Pro Loco.

Domenica 4 giugno alle 17.30 in piazza Repubblica dell'Ossola Corteo in onore di Gian Giacomo Galletti e alle ore 18 messa in suffragio con distribuzione di pane e sale. A cura della Parrocchia e della Pro Loco. Infine domenica 11 giugno a Bognanco ci sarà la mostra sulle sei scuole esistenti un tempo nella Valle. Alle 9.45 messa a suffragio processione del Corpus Domini e benedizione dei bambini.