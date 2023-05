Centenario alpini, cresce l'attesa per il carosello delle fanfare VIDEO

In occasione delle celebrazioni del centenario della sezione di Domodossola dell'Ana le fanfare alpine: Ossolana, Valchiese, Asso organizzano il 27 maggio allo stadio Curotti alle 21 un grande “Carosello”.

La serata prevede l'ingresso di tutti i gagliardetti di Domodossola che renderanno onore ai vessilli sezionali di Domodossola e delle sezioni ospiti, poi inizieranno le esibizioni dei caroselli delle tre fanfare con un evoluzione di coreografie e scenografie su musiche del repertorio alpino. Infine ci sarà l'esibizione di tutte e tre le fanfare, in tutto 111 elementi.

L'evento è stato presentato martedì sera dal responsabile della comunicazione Gian Paolo Bellò, da Sandro Bonfadini delegato della Fanfara Ossolana e dal presidente della sezione Ana domese Giovanni Grossi.«Come fanfara -ha detto Bellò- abbiamo pensato cosa potessimo fare per partecipare degnamente a questa celebrazione. Già da tempo avevamo in animo di portare in Ossola una cosa di grande effetto e quindi abbiamo pensato di riproporre uno spettacolo che abbiamo fatto nel 2019 a Cantu con altre fanfare, in modo che, anche per gli alpini e il pubblico ossolano, ci fosse l'occasione di vedere all'opera formazioni che nel novero delle fanfare alpine nazionali hanno un certo peso. Abbiamo scelto lo stadio Curotti perché questo genere di spettacolo ha bisogno di spazio. Il 27 maggio saremo impegnati già dal pomeriggio nelle prove con le altre fanfare».

La Fanfara Alpina Ossolana nacque nel 1975. L’intento principale era di creare una Banda di Alpini ossolani in congedo che potesse accompagnare la sfilata della Sezione di Domodossola alle Adunate Nazionali. Gli attori principali dell’iniziativa furono maestro Gian Carlo Pellanda di Bognanco, il maestro Palmino Stefanoni di Domodossola e l’allora vice presidente sezionale Luciano Baratta. Il battesimo vero e proprio si tenne in occasione dell’Adunata nazionale di Padova nel 1976. L’organico attuale è di 50 elementi provenienti dalle Bande musicali di Baceno, Bannio, Bognanco, Bracchio, Crevoladossola, Domodossola, Fomarco, Malesco, Oira, Ornavasso, S. Rocco di Premia e Varzo. Dal 1998 al 2012 la Banda è stata diretta dal maestro Enzo Bacchetta a cui è poi subentrato l’attuale maestro Antonio Manti.

La Fanfara Valchiese della sezione di Salò fondata nel 1923, è tra le più anziane fanfare Ana ed è rinomata per la marzialità e la particolarità del suo carosello che riscuote sempre un notevole successo ed apprezzamento da parte del pubblico. Maestro della fanfara è Dario Gosetti.





La Fanfara Alpina di Asso, della sezione di Como nasce nel 1969 apre tutte le sfilate della sezione alpini ed è immancabile presenza in occasione delle adunate nazionali. Nel 2010 si è esibita ad Albertville in occasione del 34° Festival di bande militari. È già stata in Ossola nel 2014 in occasione del 90° anniversario del Gruppo di Domodossola.Dirigono la fanfara i maestri Umberto Valesini e Marco Peroni.





Lo spettacolo prevede dapprima l'esibizione delle singole formazioni che, guidate dai rispettivi mazzieri, suoneranno marciando e creando figure, incrociandosi, dando vita a cerchi, serpentoni, chiocciole, numeri ed effetti a sorpresa. Seguirà poi uno spettacolo d'insieme, con le tre fanfare che eseguiranno all'unisono una serie di suggestive coreografie realizzate a tempo di musica.





“Carosello” è stato ideato da Gianluca Rivolta, mazziere della Fanfara di Asso, ed è stato proposto per la prima e unica volta a Cantù nel 2019, per festeggiare il 50° di fondazione della fanfara. In caso di cattivo tempo le tre fanfare si esibiranno nella chiesa Collegiata dei Santi Gervaso e Protaso. “Per tutto l'anno continuermo con le celebrazioni per il centenario – ha detto Giovanni Grossi- l'appuntamento più importante sarà il 3 e il 4 giugno con la presenza del labaro nazionale Ana e l'intervento del presidente nazionale”.