DomoJazz, sale sul palco il Fabio Gioachino Trio

Terzo appuntamento della rassegna musicale DomoJazz 2023. Sabato 20 maggio concerto del Fabio Gioachino Trio, con Fabio Giachino al pianoforte, Davide Liberti al contrabbasso e Ruben Bellavia alla batteria. L'esibizione musicale a ingresso libero, fino ad esaurimento posti, è alle ore 21.15 in sala Falcioni ex Cappella Mellerio in Piazza Rovereto.

Il Fabio Gioachino trio proporrà il loro lavoro discografico At the Edges of the Horizon. “Il pluripremiato pianista e leader del gruppo -spiega il direttore artistico Roberto Mattei- amplia la sua prospettiva in un nuovo album con l’etichetta Cam Jazz, che lo vede trasporre il suo linguaggio, in solo e in trio, su una tela più ampia. Metà dei brani presenti nell'album sono pensati per un gruppo allargato in cui entrano i fiati. Eppure l’intero disco, sia nei brani realizzati in trio che in settetto, possiede un’impostazione coerente e chiara che risulterà familiare a chi ha già avuto modo di conoscere la musica di Giachino. La scrittura è potente e sicura, il ritmo emerge come componente essenziale e non soltanto mero veicolo di ciascun brano. I compagni Liberti e Bellavia non si limitano a svolgere le proprie mansioni al basso e alla batteria, ma sono parte integrante di un sound piuttosto originale”

Le prossime date della rassegna organizzata dalla Città di Domodossola sono il 30 settembre Looking Back, Looking Ahead, con Carlo Morena (pianoforte) il 21 ottobre Mappe con Tino Tracanna (sassofono) Massimiliano Milesi (sassofono), Giulio Corini (contrabbasso) e Filippo Sala (batteria) e il 18 novembre Corner of Roses Gianluca Zanello (sax contralto), Simone Locarni (pianoforte), Marco Rottoli (contrabbasso) e Stefano Grasso (batteria).