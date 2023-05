FdI: “Felici per la vittoria di Toscani, ripagato il lavoro che ha fatto in questi anni”

“Sono davvero felice -dichiara il coordinatore provinciale di FDI VCO Davide Titoli commentando le amministrative di Villadossola– per la bellissima vittoria dell’amico Toscani, il lavoro che ha fatto in questi 5 anni lo hanno ripagato e sono certo che questa bella vittoria gli abbia dato la giusta carica per fare ancora meglio in questi anni che ha davanti. La cosa che mi fa più piacere è l’entrata in squadra nel consiglio comunale del nostro militante Elvis Baccaglio, responsabile nel partito del dipartimento lavoro, un ragazzo volenteroso che ama Villadossola. Sinceri complimenti anche all’amico Maurizio Gianola che per essere alla sua prima esperienza elettorale ha fatto un risultato eclatante, segno che i cittadini lo stimano e hanno fiducia in lui, come il sottoscritto.

Complimenti anche per il plebiscito di Bognanco a Mauro Valentini, un risultato che era nell’aria e porgo anche le mie congratulazioni all'amica Monica Mancini che ci ha tenuti aggiornati su questa bella campagna elettorale.

“A Omegna abbiamo perso ma con onore -prosegue Titoli–. Voglio fare i complimenti a Berio per esser riuscito a vincere, la partita si era resa difficile anche per lui, da oggi dovrà mettere in conto un’opposizione seria che lavorerà per il bene di Omegna.

“Il passo di lato da parte dell’amico Massimo Nobili non è stato determinato dal nostro partito ma a quel punto era per noi importante metterci la faccia e non cercare di nasconderci dietro ad un candidato civico, come invece suggeriva qualcuno, ma era importante scendere in campo con un candidato espresso da un partito e sono davvero grato a Mattia Corbetta per il coraggio avuto e per la capacità di creare il giusto entusiasmo che ha fatto crescere nel gruppo durante la campagna elettorale, portandoci vicinissimi alla vittoria. Quando le cose si mettono male bisogna affrontarle e abbiamo avuto un inizio difficile, partito con un comunicato surreale firmato dai nostri alleati Preioni e Marchesa Grandi. Ebbene ci prendiamo la responsabilità della sconfitta, consapevoli di avere costruito un gruppo con molti volti nuovi capaci di conquistare consenso e che hanno fatto insieme alla squadra un lavoro grandioso. Il dato politico è che rispetto all’anno scorso il CDX ha aumentato il numero dei voti presi. Ringrazio le due liste civiche che ci hanno supportato, Omegna nel Cuore e Lista Civica per Omegna e gli alleati di FI e della Lega per la lista che siamo riusciti insieme a mettere in campo”.

“Voglio fare i complimenti anche a Mario Gavigioli e alla sua lista, il loro risultato non era scontato. A Songa do il merito di aver fatto vincere il CSX nella sua città senza nemmeno riuscire ad entrare in consiglio comunale. Dichiarava di prendere 1000 voti e non ne ha raggiunti 400. Resta l’amaro di una persona che millanta dei valori che non gli appartengono, schiava di un odio incomprensibile che gli ha causato l’emarginazione. A chi fa i calcoli con la calcolatrice dico che per noi era importante vincere per poi governare la città, non litigare dal giorno successivo e aumentare la disaffezione alla politica da parte dei cittadini. La politica la si fa con Amore”.

"Ringrazio infine il mio partito, a partire dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè che non ha esitato un secondo per venirci a trovare di persona, al senatore Nastri a cui siamo grati per un costante impegno nel sostenerci dall’inizio alla fine della campagna elettorale, al sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro, all’assessore regionale Elena Chiorino, agli On.li del parlamento europeo Pietro Fiocchi e Carlo Fidanza, al coordinatore regionale On. Fabrizio Comba, alla segreterie cittadine di FDI e ai loro militanti, ai ragazzi di Gioventù Nazionale, che con il presidente Fabio Morelli in testa sono stati promotori di vari eventi elettorali nel territorio. Un grazie anche a Giorgia Meloni, che con il suo buon esempio ci aiuta a conquistare la fiducia dei cittadini” conclude il coordinatore provinciale di FdI.