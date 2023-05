Volantini offerte: come usarli per risparmiare al supermercato

Ultimamente, a causa dell’aumento dei prezzi, l’acquisto di beni alimentari rappresenta una delle maggiori voci di spesa delle famiglie italiane. Fortunatamente esistono diversi modi per risparmiare al supermercato senza rinunciare alla qualità.

Un metodo efficace per garantirsi un risparmio costante consiste nell’utilizzo dei volantini delle offerte dei supermercati. Questi volantini si dovrebbero usare ogni volta che si va a fare la spesa. Il primo suggerimento degli esperti nell’ambito del risparmio, che si esprimono a favore dei consumatori, è quello di informarsi riguardo il giorno in cui uscirà il nuovo dépliant del proprio supermercato preferito. Pertanto, se ad esempio si predilige la Conad, sarà opportuno sapere in quali giorni viene rilasciato il volantino Conad , per poi usarlo in maniera consapevole.

Per usufruire al meglio di sconti e offerte vantaggiose, si dovrebbe elaborare la lista della spesa proprio con il volantino alla mano. L'utilizzo di questo strumento per risparmiare al supermercato può sembrare banale, ma in realtà è un metodo molto efficace per tenere sotto controllo il budget destinato alla spesa alimentare. Nella lista si potranno inserire i prodotti scontati e grazie al dépliant si potrà anche valutare il costo dei prodotti a marchio del supermercato scelto, che in genere costano meno degli altri.

Settimana dopo settimana, i prodotti in offerta saranno diversi e ogni volta si potrà fare una sostanziosa scorta di alimenti che possono essere conservati per più tempo. Sui volantini ci sono anche le promozioni che riguardano i prodotti freschi. In base alla tipologia degli alimenti, anche alcuni di essi potranno essere acquistati in quantità e congelati per essere consumati in un secondo momento.

Organizzare la spesa in base ai volantini dei supermercati permette non solo di risparmiare, ma anche di evitare gli sprechi. Ovviamente, per ottenere il massimo del risparmio, è sempre buona norma consultare attentamente i volantini e confrontare i prezzi dei prodotti in sconto con quelli non scontati. Così facendo si potrà avere la certezza di fare la scelta migliore per il proprio portafoglio.

Infine, per risparmiare al supermercato è consigliabile pianificare gli acquisti in modo da sfruttare appieno le offerte disponibili periodicamente nei vari punti vendita della zona. Molto spesso, infatti, basta evitare di fare acquisti in un unico negozio per riuscire in maniera costante ad elevare il risparmio ottenuto.