Casa di comunità, sottoscritto il contratto per Villa Balassi

Sorgerà a Domodossola, vicino all’ospedale San Biagio, una delle Case di comunità finanziata con i soldi del Pnrr. L’intervento, che poggia su un finanziamento di 1.485.166 euro, interessa villa Balassi, una casa che l’Asl del Vco ha ricevuto attraverso un lascito. L’edificio di 800 metri quadrati sorge in via Nenni, a ridosso dell’ospedale.

Non è il solo intervento previsto nel Verbano Cusio Ossola: ci sono anche l’ospedale di Comunità a Gravellona Toce (20 posti letto), un’altra Casa di comunità a Omegna vicino alla sede del Distretto in Via Mazzini, 96 e una a Verbania in un edificio dell’ex ospedale San Rocco.

Per questi interventi sono già stati sottoscritti gli ordini di adesione alla gara per l’appalto integrato.

‘’In questo mese di maggio sono stati sottoscritti i contratti e si prevede che la fine dei lavori avvenga entro il 2026 per avere le strutture operative entro l’anno. Il finanziamento per progettazione, lavori strutturali e attrezzature per 8.461.831 euro. Di questi circa 1,5 milioni andranno investiti su Casa Balassi’’ spiegano dall’Asl.

In questi giorni Openpolis, la fondazione che promuove progetti di accesso alle informazioni pubbliche, ha ‘fotografato’ la situazione del Pnrr analizzando gli interventi provincia per provincia.

Nel report di Openpolis si legge: ‘’ Il Pnrr investe 15,63 miliardi di euro sulla missione 6 "salute", di cui 7 per la componente legata all’assistenza sanitaria territoriale. In particolare con due investimenti strategici: quello sulle case della comunità (2 miliardi di euro, per oltre 1.400 strutture) e quello sugli ospedali di comunità (1 miliardo di euro, per oltre 400 presidi). In questo nuovo assetto, case e ospedali di comunità sono chiamati a rappresentare il primo presidio della sanità territoriale rivolta al paziente. In particolare le prime, le case della comunità: un presidio fisico di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per i bisogni di assistenza sanitaria. 400 gli ospedali di comunità da costruire entro il 2026. I progetti attuali ne prevedono oltre 430. Si tratta di strutture operative 7 giorni su 7, con un assetto organizzativo di 20 posti letto ogni 100mila abitanti. Ciascun ospedale di comunità dotato di 20 posti dovrà prevedere una serie di dotazioni di tipo tecnologico-strutturale, ad esempio con locali per la riabilitazione, nonché standard minimi di personale. In primo luogo attraverso l’assistenza infermieristica, da garantire 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con un numero di infermieri compreso tra 7 e 9, di cui 1 coordinatore. E poi 4-6 operatori sociosanitari, 1-2 unità di altro personale sanitario con funzioni riabilitative e un medico per 4,5 ore al giorno 6 giorni su 7’’.