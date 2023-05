Alluvione Emilia Romagna, Rescue project da Ostia a Forlì: "Salvate 200 persone" - Video

(Adnkronos) - (dall’inviata Silvia Mancinelli) - “Siamo partiti da Ostia con una squadra di 16 persone, qui a Forlì abbiamo salvato 200 persone portandole via dalle proprie abitazioni perché senza corrente elettrica e con il rischio di difficoltà nel fargli poi avere i viveri”. Lo spiega all’Adnkronos Fabio De Vita, presidente del nucleo di soccorso acquatico rescue project Lazio, arrivato dal litorale romano nella martoriata Forlì per portare in salvo quanti ancora sono intrappolati in casa e dare soccorso agli sfollati. “La maggior parte li abbiamo portati al Palafiera, dove è stato allestito il centro di accoglienza - continua - ma sono tanti quelli che ancora non vogliono lasciare la propria abitazione”.

“La passione per la nostra attività e un soccorso professionale che ci permette di essere impiegati in diverse situazioni. Questo ci porta a venire fin qui dalla Capitale” aggiunge il consigliere della stessa associazione, Marco Marini. “Resteremo qui finché il dipartimento lo richiede. Lavoriamo al fianco dei vigili del fuoco per salvaguardare la vita umana, lo facciamo con attrezzature specifiche e con alle spalle un addestramento intenso”.