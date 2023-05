Il Giro d’Italia torna nel Vco senza Filippo Ganna

Il Vco si prepara ad ospitare nuovamente il passaggio di una tappa del Giro d’Italia, come già successo più volte in passato, ma questa volta non ci sarà Filippo Ganna.

Sabato 20 maggio 2023 è la data prefissata per l’evento. Il campione di Vignone sarà senz’altro dispiaciuto di non poter tornare a gareggiare sulle strade che conosce bene dopo il ritiro dalla competizione dovuto al covid ma Verbania spera di poterlo accogliere in futuro.

La 14ª tappa sarà lunga 194 km e partirà dal Canton Vallese, da Sierre. I ciclisti avranno il loro bel da fare nel tratto di strada svizzero, dove li aspetta una lunga salita culminata nell’arrivo al Passo del Sempione. Arrivati in Italia, inizierà la discesa. Ed ecco finalmente il territorio del VCO: i corridori attraverseranno l’Ossola fino ad arrivare a pedalare sulle rive del lago.



Ad attendere Roglic & co. ci saranno gli splendidi panorami di Feriolo, Mergozzo e Stresa, fino poi ad allontanarsi dalla provincia dirigendosi verso Arona. La tappa terminerà una volta arrivati a Cassano Magnago.



Nell’attesa, a Verbania sale la trepidazione per un evento mai banale, che coinvolgerà i cittadini più sportivi ma anche quelli più curiosi. Non ci resta che aspettare…