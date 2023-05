Bognanco, Valentini: “Ringrazio la mia squadra e i cittadini per la riconferma” VIDEO

Prima uscita pubblica del riconfermato sindaco di Bognanco Mauro Valentini. Il primo cittadino è intervenuto mercoledì all'ex cappella Mellerio in occasione della presentazione del programma per il 150° anniversario della morte di Gian Giacomo Galletti.

“Ringrazio la mia squadra i cittadini che mi hanno votato – ha detto a margine della conferenza - siamo molto contenti abbiamo avuto un risultato importante. Proseguiremo nel solco del programma avviato nei cinque anni passati. Pochi giorni fa abbiamo appaltato interventi per 950 mila euro fondi del PNRR si tratta di lavori spalmati su tutta la Valle che riguardano la prevenzione del dissesto idrogeologico”.

Il primo impegno sotto l'aspetto culturale sarà la partecipazione con il Comune di Domodossola e la Pro Loco in occasione della ricorrenza dei 150 anni dalla morte di Gian Giacomo Galletti. “Si ricorderà la figura del grande benefattore originario di Bognanco l'11 giugno, al museo Casa delle donne a San Lorenzo con grande riconoscenza, in quanto con la sua fondazione furono costruite sei scuole elementari in Val Bognanco e ci fu anche un lascito per pagare gli insegnanti”.