“Sempre più armi, sicuri di essere più sicuri?”, un incontro a Casa don Gianni

“Sempre più armi, sicuri di essere più sicuri?”. È il titolo dell'incontro in programma sabato 27 maggio alle ore 18 a Casa Don Gianni a Domodossola organizzato dal Coordinamento contro le guerre “Non in nostro nome” in collaborazione con Casa Don Gianni.

Durante la serata interverranno don Renato Sacco (Pax Christi), Marco Ricagno (Generazioni Future —referendum Italia per la pace) e un rappresentante del Gruppo per una Svizzera senza Esercito (GssA). A seguire apericena (prenotazione entro giovedì 25 maggio al numero 0324 243006 ore 9-13; 14-18).