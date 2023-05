Tradizionale processione walser da Salecchio ad Antillone

Le Parrocchie di San Michele e di San Rocco di Premia ripropongono venerdì 2 giugno, la tradizionale processione Walser “Maria Donna dello Spirito”, dalla chiesa dell'Assunta di Salecchio Inferiore al santuario della Visitazione di Maria di Antillone.

“Già a partire dal 1500-600 e probabilmente anche nei secoli precedenti, ma non vi sono documenti, l’oratorio di Antillone era sempre di più meta di pellegrinaggi dai paesi vicini e dalle valli Svizzere da dove, nel XIII secolo, le antiche popolazioni Walser sono partite per colonizzare le montagne della Valle Antigorio e Formazza. Dai paesi del Vallese, alla località di Bosco Gurin (insediamento Walser nel Canton Ticino), alle più vicine comunità Walser di Salecchio e Agaro (Premia), partivano lunghe e partecipate processioni a devozione della Madonna di Antillone. Come riportato dallo storico ossolano Enrico Rizzi nel volume 'Antillone, un santuario tra i monti di Formazza-Walserverein Pomatt', pubblicato in occasione dell’inaugurazione del Santuario. Sarà sicuramente l’occasione di riscoprire quella devozione popolare, purtroppo affievolita nel corso degli anni, ripercorrendo i sentieri della fede del passato e ammirando le bellezze naturali dell’Alta Ossola” spiegano dalla parrocchia antigoriana.

Il programma della giornata

Il ritrovo è previsto alle ore 07:00 presso la Chiesa di Salecchio Inferiore, nel Comune di Premia, dove i fedeli, assieme al sacerdote don Luca Longo, daranno avvio al pellegrinaggio verso Antillone. La processione sarà preceduta dalla statua della Madonna della Pietà di Salecchio, recentemente realizzata a memoria dell’antica statua gotica di Salecchio. Quest’ultima, purtroppo trafugata negli anni passati, veniva portata in spalla dai confratelli durante le processioni in valle. Lungo il cammino si sosterà nei luoghi di devozione delle località attraversate, quali: Salecchio Superiore, Case Francoli, Alpe Vova e Picanzolo.

La processione terminerà al Santuario della Visitazione di Maria in Antillone, nel Comune di Formazza, dove verrà celebrata la S. Messa dal parroco don Aldo Re. Il Santuario è stato oggetto di importanti lavori di restauro negli ultimi anni, culminati con la solenne inaugurazione avvenuta il 10 luglio 2022; con l’occasione sarà possibile scoprire e valorizzare le pregiate opere interne. Al termine della celebrazione sarà possibile intrattenersi grazie al servizio di ristoro organizzato nel nucleo Walser di Antillone (è gradita la conferma di presenza ai numeri telefonici indicati).

In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a domenica 9 luglio 2023 con lo stesso programma. Per informazioni è possibile contattare: Michele (348 0974485) o don Aldo (348 8959034).