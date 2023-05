Cinque giorni di spettacoli per gli studenti alla Cappuccina. Al via la quinta edizione di Domus in fabula

Al via domani la quinta edizione di Domus in fabula. “Il teatrEducazione è un percorso che si avvale delle tecniche teatrali (lavoro sullo spazio, sul corpo, sulle emozioni, sulla voce, sull'improvvisazione teatrale, ecc..) per raggiungere obiettivi personali ed educativi: conoscenza di sé, accrescimento dell'autostima, consapevolezza e gestione delle emozioni, relazione e collaborazione con il gruppo, sviluppo senso critico” spiegano gli organizzatori.

“In questa ottica, il teatro non è più l'obiettivo finale ma un momento del percorso di una consapevole crescita personale. La Rassegna "Domus in Fabula" nasce dalla volontà dell'Associazione Petra di realizzare un momento di incontro tra le diverse esperienze di TeatrEducazione provenienti dalle varie scuole e laboratori di varie regioni d'Italia” spigano.

“I testi e, a volte, anche le musiche degli spettacoli, sono il frutto di laboratori teatrali di scrittura e rielaborazione realizzata dagli alunni stessi” continuano gli organizzatori.

La realizzazione della rassegna è resa possibile anche grazie al patrocino del Comune di Domodossola e della Provincia del Vco, la Fondazione Comunitaria del Vco, ai Dirigenti scolastici delle scuole e ai Presidenti delle Associazioni partecipanti, ai giovani operatori teatrali del territorio che, con grande passione e professionalità, animano le varie attività pratiche all'interno della rassegna. Un ringraziamento particolare all'Associazione nazionale Agita, alla Pro Loco di Domodossola e a Pediacoop. “Certi che dalla rassegna nasceranno frutti positivi per la crescita umana dei partecipanti e promozione culturale per la città dí Domodossola, porgiamo a tutti il nostro più cordiale augurio per affermare, come scriveva Petra '....io sul palcoscenico sto bene!!!'”.