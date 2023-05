Admo, a Trontano torna il festival musicale Coachellula

L'associazione Domo Donatori Ossolani di Midollo Osseo in collaborazione con il Comune di Trontano, la Proloco e il Centro servizi del territorio di Novara e VCO organizzano il 10 giugno Coachellula 2023, festival delle band emergenti.

Il nome dell'iniziativa prende ispirazione dal festival musicale californiano Coachella, scomponendo il nome e ricomponendolo usando la parola cellula riferito alle staminali, che diventa “Coachellula”: un evento di musica e solidarietà già proposto negli scorsi anni con successo.

Lo spettacolo, che si terrà nell'area feste di Trontano, sarà presentato da Andrea Lavalle. La manifestazione, oltre che dare spazio a giovani formazioni musicali del territorio, ha come obiettivo quello di far conoscere -in particolare tra i giovani- l'attività dell'Associazione Donatori Ossolani di Midollo Osseo e di promuovere la cultura del dono del midollo osseo e delle cellule staminali.

L'inizio della manifestazione è previsto alle 16. Funzionerà un posto di ristoro con hamburger, salamelle, hot dog, tagliata, panini, crepes. Sarà inoltre trasmessa su maxischermo la finale di Champions League. Dalle 0,30 alle 4 è in programma il dj set. Fino alle 19 il treno della vigezzina sarà scontato alla cassa della festa presentando il biglietto. Funzionerà poi una navetta gratuita andata e ritorno dalle 20 dalla stazione di Domodossola, per un massimo di 24 posti a viaggio.