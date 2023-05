Roma e Salernitana si dividono la posta, 2-2 all’Olimpico

ROMA (ITALPRESS) - La Salernitana festeggia la salvezza aritmetica con un pareggio esterno per 2-2 sul campo della Roma finalista di Europa League. La squadra granata di Paulo Sousa saluta l'Olimpico da imbattuta in questa stagione, dopo la vittoria dell'andata sulla Lazio. Merito proprio di un ex biancoceleste come Candreva e del solito Dia (al sedicesimo sigillo stagionale), autori dei gol del momentaneo vantaggio, prima delle risposte di El Shaarawy e Matic. Reduce dal match di Leverkusen e dalla qualificazione alla finale di Budapest, Mourinho è costretto a schierare un 11 di emergenza: Mancini, Matic, Pellegrini, Cristante e Abraham partono dalla panchina. Bove agisce in difesa con Ibanez e il rientrante Smalling, mentre Tahirovic inizia dal 1' con Camara a centrocampo. Solo tribuna invece per Dybala, ancora non recuperato al 100% dal problema alla caviglia accusato a Bergamo. Al 12' la Salernitana passa in vantaggio. Lancio perfetto di Coulibaly per Candreva che scatta in posizione regolare e al volo batte Rui Patricio. Al 48' i giallorossi trovano il gol del pari con Ibanez sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma il Var interviene per un tocco col braccio di Belotti e cancella l'1-1. Ad inizio ripresa Mourinho spende tre cambi: fuori Ibanez, Tahirovic e Solbakken; dentro Llorente (al rientro), Matic e Pellegrini. Il capitano giallorosso è subito determinante su calcio di punizione: Ochoa sul tiro respinge lateralmente ma El Shaarawy si fionda sul pallone e mette in rete. Al 54' però la Salernitana torna avanti: Piatek in area vince un rimpallo e rifinisce involontariamente un pallone sporco per Dia che in caduta col tacco supera Rui Patricio. La Roma non molla e trova ancora il pari, stavolta all'83' con un gran tiro di Matic dopo una mischia in area. Ma non basta per la rimonta e il match si chiude con una rissa dopo uno spintone di Dia su Zalewski. La Roma sale a 60 punti in classifica, la Salernitana è a quota 39.- Foto LivePhotoSport -(ITALPRESS).