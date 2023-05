Presentata in Valle Loana l'edizione 2023 di Musica in Quota

La pioggia non ha impensierito pubblico e giornalisti intervenuti sabato pomeriggio in Valle Loana per la conferenza stampa-concerto di “Musica in Quota”. Al riparo del tendone allestito per l’occasione presso l’agriturismo “Valle Loana”, è stata presentata l’edizione di quest’anno – la 17esima della sua storia – dell’apprezzato festival che unisce l’escursionismo alla musica, portando il pubblico ad assistere a coinvolgenti concerti in alcune delle località in quota più affascinanti del Verbano-Cusio-Ossola.

Undici gli appuntamenti di questa nuova edizione, che proseguirà lungo tutto l’arco dell’estate, fino a settembre. Soddisfazione è stata espressa da Claudio Cottini, presidente dell’Associazione Musica in Quota, per questa manifestazione che anno dopo anno riscuote sempre più consenso. Questo primo appuntamento ha visto il duo “Guelaguetza” (Ylenia Piola, voce e Fabrizio Spadea, chitarra). Presenti in Valle Loana sabato pomeriggio, tra gli altri, il presidente del Parco Val Grande, Luigi Spadone e quello del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, Francesco Gaiardelli, oltre a Marco Valsesia, di Agrap Vco (Associazione Gestori Rifugi Alpini, Escursionistici e posti tappa del Piemonte) del Vco, dei rappresentanti del Cai Vigezzo e delle guide escursionistiche ambientali di Accompagnatur e della Cooperativa Valgrande.

Musica in Quota entrerà nel vivo a partire da domenica 28 maggio con l’appuntamento al Lago delle Fate, in Valle Anzasca, per il concerto del gruppo Talamh (voce e arpa, chitarra e violino), che si svolgerà in concomitanza con l’evento “In Joëlette con le Fate” organizzato dalla Scuola di Escursionismo Est Monte Rosa di Macugnaga. Il passo successivo condurrà gli spettatori, domenica 18 giugno, a Pian d'Arla – nel Parco Nazionale della Val Grande – per il consueto (ed unico) concerto al tramonto realizzato in collaborazione con l'Associazione Cori Piemontesi ed eseguito quest'anno da ArSunàCanta.

Domenica 9 luglio Musica in Quota si trasferisce nel piccolo alpeggio di Bertogna, affacciato sul Lago d'Orta, per il concerto dei Village H, che tornano a suonare su un palco open air del Festival dopo alcuni anni dal loro battesimo in quota.

Domenica 16 luglio si torna tra le cime più alte, nell'anfiteatro naturale dell'Alpe Deccia (Valle Antigorio), per assaporare le musiche dal mondo dei Twinpeas. Gli straordinari musicisti della Banfi Bazzari Casucci Band si esibiranno invece all'Alpe Solcio, in Valle Divedro, palcoscenico più volte sede di Musica in Quota, domenica 23 luglio.

La piccola orchestra Musiche selvagge porterà il pubblico a raggiungere una delle sedi più ad alta quota del 2023, il Passo San Giacomo, in alta Val Formazza, sabato 5 agosto. Protagonista dello speciale concerto della vigilia di Ferragosto sarà, con lo stile inconfondibile dei suoi musicisti, la Banda Osiris: lunedì 14 agosto all'Alpe Blitz, in Valle Vigezzo.

Domenica 20 agosto il percorso del Festival si spinge nuovamente nel Cusio: affacciati dallo spettacolare Belvedere di Quarna Sopra, gli spettatori potranno assistere al secondo raduno internazionale di Alphorns, gli amati Corni delle Alpi, con special guest Lisa Stoll.

A cavallo tra estate e autunno ecco gli ultimi due appuntamenti di Musica in Quota: domenica 17 settembre a Cheggio, in Valle Antrona, per il progetto musicale On the bare rocks and the glaciers, realizzato con Novara Jazz, e – gran finale – domenica 24 settembre a San Salvatore di Premeno, affacciato sul Lago Maggiore, con il Sonia Schiavone Quartet. Per il programma dettagliato della stagione 2023: www.musicainquota.it