Torna il Silent Party, appuntamento al Curotti il 3 giugno

Torna dalle 20 all'una, per l'edizione numero quattro, il Silent Party a Domodossola. “L'appuntamento -spiega Associazione Karma, che organizza l'evento- è sabato 3 giugno 2023, salvo maltempo, e anche quest'anno si terrà al campo sportivo Curotti a Domodossola, in concomitanza alla seconda edizione della festa della Juventus Domo”.

Grazie alle cuffie wireless collegate direttamente alle consolle sarà possibile scegliere di cambiare frequenza e scegliere tra 3 diversi Dj che proporranno generi musicali differenti. Previsti street food, area ristoro, birre e cocktail.

L'ingresso alla serata è gratuito mentre il noleggio delle cuffie prevede un costo di 10 euro, 5 se soci Karma. “Non è necessario prenotarle, verranno distribuite in base all'ordine di arrivo per tutti senza distinzione fino al raggiungimento del numero massimo. Per ritirare ogni cuffia è necessario depositare un documento d'identità valido” spiegano dall'Associazione.

Info e aggiornamenti www.facebook.com/associazionekarma/