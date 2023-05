Cento oggetti in mostra per celebrare il secolo di vita degli Alpini domesi

"Cento oggetti per Cento anni" in mostra per celebrare il secolo di vita degli Alpini domesi. L'esposizione, che rientra nell'ambito dei festeggiamenti della sezione Ana locale per i 100 anni di attività, verrà inaugurata venerdì 2 giugno alle ore 17.00 in piazza Fontana 5 a Domodossola nei locali di "Casa 40" e sarà visibile il 3 e 4 giugno dalle 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.

“La mostra -spiegano gli Alpini- è organizzata dalla Commissione Cultura sezionale per raccontare un secolo di penne nere ossolane attraverso oggetti diversi carichi di significato”.

Nel primo fine settimana di giugno i festeggiamenti per il secolo di fondazione entreranno nel vivo con le sfilate e le celebrazioni delle Penne Nere nel capoluogo ossolano, mentre la sera del 27 maggio è in programma il Carosello di Fanfare al Curotti.