TEDx all'Alberghiero Rosmini: terza edizione per “fare la differenza”

Quattro studenti e tre ospiti esterni hanno raccontato cosa significhi per loro “fare la differenza” sul palco del TEDxYouth@AlberghieroRosmini, organizzato dall’Istituto Alberghiero di Domodossola.

Per il terzo anno consecutivo, lunedì 22 maggio, il teatro del Collegio Mellerio Rosmini si è tinto di rosso e nero, come prevede il format internazionale, creato negli Usa con lo scopo di condividere idee e trasmettere spunti di riflessione.

Questa edizione ha puntato i riflettori con sempre maggiore attenzione sui ragazzi che hanno scritto e interpretato i loro monologhi, della durata di massimo 18 minuti. A calcare il palcoscenico sono stati quattro alunni meritevoli delle classi quarta e quinta. Luca Primonato ha sottolineato l’importanza del sapersi mettere in ascolto, la delicatezza del silenzio, in un mondo frenetico caratterizzato da ritmi incalzanti che penalizzano i rapporti di vera amicizia; Sara Vairoli nel suo monologo ha raccontato l’impegno, la perseveranza e l’amore per la natura che caratterizzano il suo essere, concludendo con fierezza che per lei “lo studio è la strada per la vera libertà”. Un momento di commozione ha contrassegnato poi l’intervento di Sofia Fiumanò, coinvolta nella narrazione della sua esperienza di volontaria a Lourdes e di come “aiutare gli altri possa essere salvifico” e infine Roberto Marino, ispirandosi all’Isola che non c’è di Peter Pan, ha provato a disegnare idealmente “un futuro nuovo” per i giovani. Oltre ai ragazzi, sul palco sono saliti tre ospiti esterni: l’attore e regista Matteo Minetti, direttore artistico del festival “Oxilia”, Ali Sher (con un intervento in lingua russa tradotto poi dalla docente Alba Lepiani), leader del movimento per i diritti delle minoranze sessuali e delle fedi in Asia centrale, scappato nel 2016 da Samarcanda a causa di persecuzioni da parte di una fazione intransigente dell’Islam e Antonella Marangoni, morfopsicologa, esperta nella lettura dei volti, “specchio del nostro viaggio interiore”.

La scuola di Domodossola è il primo Istituto alberghiero in Italia a ospitare una conferenza ufficiale TEDx. Il prestigioso riconoscimento è frutto di un lungo lavoro di preparazione che vede impegnati durante l’anno scolastico alcuni studenti, seguiti da Damiano Oberoffer, vicepreside e docente di servizi di sala e vendita che li prepara proponendo lezioni di public speaking.

Presentatori dell’evento sono stati gli allievi Francesca Colombini e Thomas Modaffari; mentre Melania Margaroli si è occupata di luci, audio ed effetti speciali. La mattinata è stata anche arricchita dalla visione di alcuni video di altri TEDxTalks, conclusasi con le affezionate ed emozionate parole di saluto degli studenti maturandi della classe quinta.

