Crevola Art Trekking: una passeggiata tra arte e natura nel fine settimana

Una passeggiata tra i sentieri di Crevoladossola, a contatto diretto con la natura ma allo stesso tempo immersi nell’arte e nella bellezza. Si può riassumere così l’iniziativa Crevola Art Trekking, un evento promosso dal Comune di Crevoladossola e in programma tra il 27 e il 28 maggio 2023. Si tratta di un progetto pensato per conciliare natura e arte, che prende vita questo fine settimana in un sentiero di montagna lungo il quale sono state incastonate opere di diversi artisti locali e non.

Il percorso è ad anello: lungo 9,5 chilometri e con un dislivello di 750 metri, va dalla località Scezza all’Alpe di Prasca ed è adatto a tutti, anche ai meno esperti. Si parte dalla Struttura Alpini di Crevoladossola a Scezza, e ognuno può di percorrere il sentiero come e quando vuole: l’evento è in programma tra le 9 e le 18, e gli iscritti possono prendere il via in qualunque momento. Per chi fosse interessato, c’è poi la possibilità di unirsi al gruppo CAI di Domodossola, con partenza fissata alle ore 10, per passeggiare in compagnia.

Durante l’escursione si possono raggiungere due punti di ristoro, dove trovare un pranzo take-away per un pic-nic all’aria aperta: il menu comprende un panino con salumi e formaggi rigorosamente ossolani, acqua o succo di frutta, una barretta di cioccolato e un frutto, per un totale di 7 euro. Attenzione, però: il pranzo deve essere prenotato in anticipo (al numero 3534036323). Per la partecipazione all’evento, invece, è necessario un contributo di 5 euro, con il quale si avrà diritto ad uno zainetto in omaggio.

Tutti i partecipanti all’escursione avranno dunque la possibilità di ammirare, camminando, numerose opere d’arte disposte lungo il sentiero che attraversa il Comune di Crevoladossola. Si tratta di opere di autori molto stimati, che trasformano il percorso in un vero e proprio museo a cielo aperto. Grazie a Crevola Art Trekking, gli artisti partecipano anche ad un concorso: tutte le installazioni saranno giudicate da un Comitato artistico, che al termine dell’evento decreterà tre vincitori. La premiazione avrà luogo sabato 10 giugno 2023 all’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola. Proprio qui, nella Galleria, le opere saranno esposte per un mese. Insieme agli artisti che prendono parte all’iniziativa troviamo anche, con opere fuori concorso, l’Istituto Comprensivo F.lli Casetti e la Scuola Primaria di I e II grado di Crevoladossola, oltre che l’artista Luciano Colli con opere permanenti.

Attenzione: in caso di maltempo, Crevola Art Trekking si sposta al fine settimana successivo, 3 e 4 giugno 2023.