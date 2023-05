Elia Cosentino è campione italiano di K1 anche nella Wbfc

Elia Cosentino con il suo coach, e padre, Luca Cosentino diventa imbattibile! Trionfa e diventa campione italiano anche nella Wbfc domenica vincendo la finalissima contro il forte thaiboxer Andrea Sorrentino. Tre riprese dominate su ritmi elevati quasi sempre a segno. Il coach luca cosentino ha voluto mettersi in gioco ancora su due circuiti differenti per testare realmente le capacità dei suoi allievi in questo caso ancora con il figlio elia cosentino nonché da ricordare campione regionale e italiano fiscam e campione italiano ed europeo nella wfc e wbfc.

Il mese scorso il coach Luca Cosentino ottenne anche nel ko di k1 con il suo combattente Fabio Napolitano 76 kg la cinture prestige fight. Ho altri allievi promettenti ricorda il coach, lo vedo in allenamento da quanto sono disposti a sacrificarsi.. qua nessuno regala nulla e lo si è visto tutti i presenti alle gare han potuto testimoniare di persona..più ti alleni più hai mentalità giusta più ottieni..il resto sono solo parole inutili.. poi ci stanno anche dei momenti di difficoltà cui bisogna prendere atto e cercare sempre di superare con la forza l' orgoglio mettendosi un gioco senza vendersi..cosi nella vita.

Ringrazio tutti specialmente chi crede in me e ha avuto la pazienza di aspettare anche il ns tempo..ci siamo preso tutto ciò che ci aspettava.ma nn voglio finisca qui.buona salute e buona vita a tutti. L'avventura all'estero mi ispira un sogno da raggiungere e che nn voglio svanisca.