Crodo, Angela Gemelli tra le vincitrici delle Olimpiadi di Miss Mamma Italiana

A San Mauro Mare, sulla Riviera Romagnola, si sono svolte le Olimpiadi di Miss Mamma Italiana. Tra le vincitrici del concorso nazionale di bellezza e simpatia c'è anche la 61enne Angela Gemelli, dirigente di comunità di Crodo. La mamma di Simone e Rita, di 40 e 33 anni, si è infatti classificata al quinto posto alla manifestazione curata dalla Te.Ma Spettacoli e riservata a tutte le mamme tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Tutte molto ben preparate e ricche di talento sportivo, le Mamme Miss -provenienti da diverse Regioni italiane e vincitrici delle passate edizioni del concorso Miss Mamma Italiana-, hanno partecipato alle Olimpiadi di Miss Mamma Italiana cimentandosi in diverse attività sportive sulla spiaggia, come: i tiri ai calci di rigore, la gara di bocce e la realizzazione dei castelli di sabbia. Inoltre per questa edizione, le Mamme sono state impegnate sulla pista del kartodromo di San Mauro Mare, per una a cronometro sui go kart, e, in quanto Miss, non poteva mancare una prova legata al mondo della moda”raccontano gli organizzatori. L’evento è stato condotto da Paolo Teti Patron del concorso e da Serena Pagliarani Miss Mamma Italiana Sprint 2021.

Miss Mamma Italiana ha anche finalità benefiche, sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Questa la classifica finale:

1° classificata Erika Maldifassi, 36 anni, contabile, di Giussano (Monza Brianza), mamma di Filippo di 3 anni;

2° classificata Patrizia Tranquilli, 61 anni, infermiera, di Roma, mamma di Alex e Vanessa, di 40 e 36 anni;

3° classificata Meri De Rosso, 44 anni, barista, di Laives (Bolzano), mamma di Miriana e Martina, di 23 e 17 anni;

4° classificata Elena Cerchiaro, 52 anni, casalinga, di Noventa Padovana (Padova), mamma di Sebastiano e Tommaso, di 20 e 18 anni;

5° classificata Angela Gemelli, 61 anni, dirigente di comunità, di Crodo (Verbania), mamma di Simone e Rita, di 40 e 33 anni.