Montecrestese festeggia il 2 giugno con la passeggiata enogastronomica e culturale

Quella del 2 giugno è una giornata di festa, e non c’è niente di meglio di trascorrerla in compagnia. Ancora meglio se immersi nella natura e nella bellezza, come accade a Montecrestese per la nuova edizione del Museo a cielo aperto, il Giro delle Frazioni organizzato come ogni anno dalla Pro Loco per promuovere il patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico del paese.

L’appuntamento, come di consueto, è per la giornata della Festa della Repubblica per una passeggiata per le vie di Montecrestese, alla scoperta di tutte le frazioni del Comune, conciliando arte e buon cibo. Il Giro delle Frazioni è un percorso adatto a tutti, che si snoda tra le antiche mulattiere e i paesaggi verdi che attraversano l’intero paese. Lo scopo è riscoprire le tradizioni rurali della nostra zona, ammirarne le bellezze artistiche e architettoniche e visitare gli scorci più inesplorati degli antichi borghi. Il tutto allietato da cinque tappe in altrettanti punti strategici di Montecrestese, dove gustare la colazione, un aperitivo, l’antipasto, il pranzo e il dolce accompagnato dal caffè.

Lungo il percorso si incontrano infatti diversi punti di ristoro. La colazione viene servita con the o caffè, seguita da un aperitivo ricco di stuzzichini, un antipasto con salumi e formaggi locali, per passare alla vera protagonista del pranzo, la polenta. Al termine del percorso si giunge al dessert, insieme al quale si può gustare un tipico amaro alla genziana.

Il costo per la partecipazione è di 15 euro a persona, ridotto a 5 euro per i bambini tra i 6 e i 10 anni e gratis per i più piccoli. La partenza è fissata tra le ore 9.00 e le 10.30 dal Parco dell’Amicizia Adolfo Botta di Vignale, con ritorno nello stesso punto tra le 16.30 e le 17.00.

Per avere informazioni è possibile contattare la Pro Loco di Montecrestese al numero 340 1404438. In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.