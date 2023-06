Riapre la Cascata del Toce: le date e gli orari dell’estate

La Cascata del Toce è una delle meraviglie naturalistiche più amate del nostro territorio, e con l’arrivo della bella stagione sarà possibile tornare a visitarla.

Meta, ogni anno, di migliaia di turisti che vengono da tutta Italia e dal mondo per ammirare i paesaggi di montagna offerti dalla Val Formazza, è una delle cascate più alte e impressionanti di tutto il Paese: con i suoi 143 metri offre una vista mozzafiato, ma allo stesso tempo è facilmente raggiungibile grazie ad un percorso adatto a tutti nel Comune di Formazza. Arrivando alla frazione Frua, la più alta del paese, si può invece ammirare il panorama dall’altro, affacciandosi al famoso balconcino a strapiombo sulla cascata.

Con l’avvicinarsi dell’estate, la Val Formazza si sta attrezzando per accogliere i turisti, e anche la Cascata del Toce riapre i battenti. La prima apertura della stagione 2023 è in programma per il weekend della Festa della Repubblica: è possibile, infatti, visitare la cascata per la prima volta venerdì 2 giugno tra le 10.00 e le 16.00, ma anche sabato 3 giugno tra le 11.30 e le 13.30 e domenica 4 giugno dalle 10.00 alle 16.00.

La stagione vera e propria ha invece inizio sabato 10 giugno e si conclude domenica 17 settembre. Nei giorni feriali (compresi i sabati) l’orario di apertura è tra le 11.30 e le 13.30; per quanto riguarda, invece, le domeniche e i festivi l’accesso è possibile tra le 10.00 e le 16.00. Orario differente per i giorni compresi tra il 10 e il 20 agosto, periodo nel quale è atteso un maggior flusso di turisti: la cascata rimane aperta dalle 10.00 alle 16.00.

Di seguito trovate l’elenco completo delle aperture straordinarie della Cascata del Toce.

Sabato 8 luglio, in occasione dell’evento sportivo Bettelmatt Ultra Trail: 9.30-18.00

Venerdì 2 agosto, in occasione della Sbrinz Route: 8.00-10.00

Sabato 23 settembre: 11.30-13.30

Domenica 24 settembre: 10.00-16.00

Sabato 30 settembre: 11.30-13.30

Domenica 1° ottobre: 10.00-16.00