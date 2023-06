Scuola Testore in festa a Santa Maria Maggiore

Sabato 27 maggio, come ai vecchi tempi, è tornata al centro fondo di Santa Maria Maggiore la tradizionale festa di fine anno delle medie dell’Istituto Andrea Testore.

Il tempo ha retto, solo alle 4 del pomeriggio uno scroscio di pioggia ha interrotto l’accalorata partita di pallavolo tra genitori e professori. Al mattino tutto è filato liscio, come da programma: i ragazzi di prima, seconda e terza media, divisi per classe, si sono sfidati a calcio, a dodgeball (una specie di palla avvelenata), a pallavolo, al tiro alla fune, e si sono esercitati al campo pratica per imparare a colpire una pallina da golf, sotto la guida di genitori-istruttori.

Finiti i giochi, un piccolo esercito di 400 persone composto da studenti, docenti, mamme, papà e alcuni ex allievi, si sono ritrovati sotto la struttura di legno per la polentata. Il pranzo è stato allietato dai canti preparati da ogni classe con la professoressa Zoppis. L’estrazione dei biglietti della lotteria ha concluso la festa. “Sono giornate come queste che restano” è stato il commento unanime.





Il Comitato genitori dell’istituto ringrazia il Comune di Santa Maria, i commercianti della valle per aver donato i premi, le mamme che hanno preparato gli stinchett, i volontari dell’Ambulanza, la protezione civile e il gruppo alpini (un ringraziamento speciale ad Alessandro Bonzani). L'appuntamento è per l’anno prossimo.