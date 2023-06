“Sindaci preoccupati, ma l'hub è coerente con la linea del Governo per (non) gestire il fenomeno migrazione”

“Sembra che, alla fine, non si farà l'hub da 200 migranti a Druogno, ma lo spettacolo offerto dai primi cittadini della Vigezzo è stato veramente interessante.

Il progetto di mettere i migranti tutti insieme, tutti concentrati, non poteva che essere un' idea dell'uomo del Papete, con un Piantedosi Ministro degli Interni a coordinare insieme alla Regione, con il Sindaco di Novara a manovrare, tutte istituzioni in mano alla destra... E in Vigezzo i Sindaci, loro amici, cascano dall' albero e minacciano l'incatenamento!

Ma l'idea dell'hub è coerente al disegno che questo Governo ha in mente per (non) gestire il fenomeno epocale della migrazione. Ormai si sa che il controllo del fenomeno migratorio passa necessariamente attraverso l' integrazione e questa può avere risultati solo con un sistema di accoglienza diffusa, a piccoli gruppi.

E proprio la Vigezzo aveva già ottenuto risultati positivi con l'esperienza di Craveggia, ma questo Governo applica una tattica che gli è congeniale: mantenere alta l' emergenza sociale - 200 migranti alla colonia di Druogno sarebbe stato un bell' innesco di 'disagio sociale'! - creare tensione per dopo poter intervenire con la repressione. Adesso il 'disagio sociale' verrà spostato da qualche altra parte della Regione. Ora ai cari sindaci vigezzini resta il compito di spiegare alla Valle perché tutti questi loro amici di destra hanno fatto correre questo rischio”.

Così in una nota stampa il Coordinamento dei Circoli Ossolani PD.