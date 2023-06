Ecco il meteo per il lungo fine settimana

Il Piemonte si trova all'interno di un canale di bassa pressione, esteso dalla Scandinavia alla penisola iberica, ed è caratterizzato da una debole instabilità

pomeridiana sui rilievi nel pomeriggio odierno, con possibile interessamento delle pianure domani. Sabato la discesa di una saccatura dalla Scandinavia

verso il nordest italiano determinerà un aumento dell'instabilità per il fine settimana, con rovesci e temporali sparsi sulla regione, anche di forte intensità.

Venerdì 2 giugno



Nuvolosità: cielo prevalentemente soleggiato con formazione di cumuli a ridosso dei rilievi nelle ore centrali della giornata in successivo transito sulle pianure.

Precipitazioni: rovesci, deboli o moderati, a ridosso dei rilievi con possibile interessamento delle pianure.

Zero termico: in lieve rialzo sui 3300 m.

Venti: deboli, orientali in montagna, in rotazione da sud in serata, e variabili altrove.

Sabato 3 giugno



Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso al primo mattino con copertura in aumento per sviluppo di cumuli a ridosso dei rilievi e in successivo transito sulle pianure.

Precipitazioni: nelle ore centrali della giornata rovesci e temporali, moderati o forti, in transito dalle pianure orientali verso ovest; i fenomeni più intensi attesi sul settore settentrionale.

Zero termico: in calo sui 3200-3300 m.

Venti: deboli, meridionali in montagna e da est nei bassi strati atmosferici.

Altri fenomeni: possibili fenomeni grandinigeni o forti raffiche di vento in occasione dei temporali più intensi.

Domenica 4 giugno



Nuvolosità: cielo prevalentemente nuvoloso.

Precipitazioni: rovesci o temporali sparsi, di intensità debole o moderata.

Zero termico: in lieve calo sui 3100-3200 m.

Venti: deboli dai quadranti meridionali in montagna e deboli o localmente moderati da nordest in pianura.