Il Cantante della Solidarietà di nuovo in onda sulle reti Mediaset

A luglio e agosto, Salvatore Ranieri, il Cantante della Solidarietà sarà di nuovo in onda su Canale 5, Italia1 e Rete 4 con lo spot sociale “Diamo voce alla disabilità e agli anziani”. Un messaggio che promuove la sensibilizzazione per l'abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche.

Una tematica importante per l'artista che da 25 anni dedica la propria vita alle persone in difficoltà. “L’abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento degli accessi agli spazi giocano un ruolo fondamentale per migliorare la qualità della vita di tutti i giorni delle persone in carrozzina o per altre necessità” sottolinea Ranieri.

Continuano inoltre i numerosi impegni musicali e sociali del cantante ossolano. Il 3 giugno sarà ospite a Crescentino dei Ricchi e Poveri con una donazione di carrozzine. Il 23 luglio sarà invece a Lessona (BI) e il 30 luglio a DomoBianca, per duettare con I Nomadi. Ranieri ha una lunga amicizia con la storica band di Beppe Carletti. Prima di ogni concerto ci saranno delle donazioni. Le iniziative si avvalgono della produzione progetto sociale di Francesco Sottili.

Da 25 anni attraverso la musica l'artista ossolano porta assistenza, sostegno ed impegno sociale in tutta Italia. In questi anni di attività è riuscito a raccogliere 800.000 euro destinati a finanziare progetti dedicati a realtà bisognose come prima infanzia, senzatetto, ricerca scientifica, disabili, comunità e popolazioni colpite da calamità naturali, anche affiancando e sostenendo numerose associazioni di beneficenza e volontariato.